Βόμβα έσκασε στην Παρτίζαν καθώς η Mozzart Sport ανέφερε ότι παραιτήθηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά την βαριά ήττα της σερβικής ομάδας από τον Παναθηναϊκό!

Κεραυνός εν αιθρία έσκασε στις τάξεις της Παρτίζαν καθώς όπως ανέφερε η Mozzart Sport, ο Σέρβος προπονητής υπέβαλλε την παραίτησή του από τον πάγκο της Παρτίζαν.

Όπως φαίνεται το ματς του «Telekom Center Athens» ήταν το ποτήρι που ξεχείλισε για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς αν και μέχρι στιγμής τίποτε δεν πρέπει να θεωρηθεί σίγουρο.

Το εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρει ότι η διοίκηση της Παρτίζαν θα καθίσει στο τραπέζι με τον 65χρονο τεχνικό για να αποφασίσει τα επόμενα βήματα. Το διοικητικό συμβούλιο, με επικεφαλής τον Οστόγια Μιχαΐλοβιτς θα αποφασίσει για το αν θα κάνει δεκτή την παραίτηση Ζοτς ή όχι και αν θα μπει η Παρτίζαν στην διαδικασία ανεύρεσης νέου προπονητή.

Είναι γεγονός ωστόσο ότι η εικόνα της Παρτίζαν στα τελευταία παιχνίδια ήταν αποκαρδιωτική έχοντας μετρήσει επτά ήττες στα οκτώ τελευταία της παιχνίδια. Από εκεί και πέρα ωστόσο ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν εκείνος που επανέφερε την σερβική ομάδα στον μπασκετικό χάρτη της Euroleague.

Μάλιστα μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, ο 65χρονος Σέρβος προπονητής απάντησε με ένα απλό «δεν ξέρω» σε ερώτηση που του έγινε στη συνέντευξη Τύπου για το «τι φταίει» και η Παρτίζαν παρουσιάζει τέτοια εικόνα τις τελευταίες εβδομάδας.