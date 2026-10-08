Δείτε τη μέρα, την ώρα και τον επόμενο αντίπαλο του Παναθηναϊκού που σηματοδοτεί τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο στο Βελιγράδι.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της Φενέρμπαχτσε για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague και να συνεχίσει τις εμφανίσεις με θετικό πρόσημο.

Οι «πράσινοι» θα ταξιδέψουν στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσουν την Παρτίζαν Ωστόσο αυτό το παιχνίδι έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς σηματοδοτεί την μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην σερβική ομάδα, αυτή τη φορά όμως ως αντίπαλος.

Η τελευταία μέρα που ο κορυφαίος τεχνικός έκατσε στην άκρη του πάγκου της Παρτίζαν ήταν η 25η Νοεμβρίου του 2025 στην αναμέτρηση και πάλι κόντρα στον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens, όπου το τριφύλλι επικράτησε με 91-69. Έκτοτε ακολούθησε η επεισοδιακή αποχώρηση του Ζοτς από την ομάδα.

Η Παρτίζαν υποδέχεται τον Παναθηναϊκό την Τρίτη 13 Οκτωβρίου και ώρα 21:30 μ.μ. στην Belgrade Arena.