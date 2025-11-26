Η Παρτίζαν κατρακυλούσε, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ένιωθε ένα εχθρικό κλίμα από την πλευρά της Κυβέρνησης και η παραίτηση ήρθε σαν λύτρωση.



Η παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον πάγκο της Παρτίζαν μια ημέρα μετά την τραγική εικόνα της στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens, προκάλεσε σοκ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο «Ζοτς» τον τελευταίο καιρό σύμφωνα ανθρώπους που συνομίλησαν μαζί του στην Αθήνα, δεν ήταν σε καλή διάθεση. Κι αυτό είχε να κάνει με δυο λόγους.

Από τη μια έβλεπε πως παρά την προσπάθεια του να αλλάξει την αγωνιστική εικόνα της ομάδας, η κατάσταση έδειχνε μη αναστρέψιμη (κάτι που αποτυπώθηκε με 7 ήττες στα τελευταία 8 παιχνίδια της Euroleague) και από την άλλη ένιωθε να δέχεται μεγάλο «πόλεμο» στη Σερβία από την ίδια την Κυβέρνηση!

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία της Euroleague συζητώντας με φίλους του στην Ελλάδα δεν έκρυψε την δυσφορία του για την πολεμική που ασκείται προς το πρόσωπο του από την πλευρά της Κυβέρνησης.

Βέβαια, δεν αποσαφήνισε εάν αυτό έχει να κάνει με δηλώσεις που έχει κάνει παλιότερα για το δυστύχημα στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ ή με κάτι άλλο που ειπώθηκε και προκάλεσε ενόχληση στην κυβερνητική πλευρά.

Πάντως, η τοποθέτηση του εκείνη την περίοδο προκάλεσε αντιδράσεις και μεγάλη δυσαρέσκεια στην Κυβέρνηση, καθώς είπε μεταξύ άλλων «ας παλέψουμε ώστε η νεολαία να ζήσει καλύτερα από ό,τι εμείς».

Ο Πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς και η Κυβέρνηση βλέπουν εδώ και πολύ καιρό ως αντίπαλο τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Κάτι που γνωρίζει επίσης και η διοίκηση της Παρτίζαν, η οποία δεν ήθελε να έχει τριβές με την πολιτική ηγεσία.

Η παραίτηση του «Ζοτς» με αυτό τον τρόπο διευκολύνει τη διοίκηση της ομάδας, η οποία οδηγείται πλέον σε μια μεγάλη αλλαγή και μια στροφή κλείνοντας έναν μεγάλο κύκλο.

Η προσφορά του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά και στην Παρτίζαν είναι μεγάλη, όμως, όσο κι αν αισθάνεται ένας άνθρωπος δυνατός και μπορεί να επηρεάσει το παιχνίδι, έρχεται κάποια στιγμή που μοιάζει αδύνατον να υπηρετήσει αυτό που αγαπά με τον δικό του τρόπο. Και τότε οδηγείται στην παραίτηση. Ειδικά, όταν αισθάνεται πως προσπαθεί να αλλάξει τα πράγματα έχοντας απέναντι του και την πολιτική ηγεσία.