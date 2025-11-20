Ολυμπιακός: Το σενάριο για Μπλατ που θα μείνει τελικά στη Μακάμπι
Δημοσίευμα από το Ισραήλ συνέδεσε τον Ολυμπιακό με την περίπτωση του Ταμίρ Μπλατ.
Σύμφωνα με το Sports5, «ένας από τους υποψηφίους για τους Έλληνες δεν είναι άλλος από τον Ταμίρ Μπλατ. Η ελληνική ομάδα ψαχουλεύει για τη διαθεσιμότητα του Ισραηλινού πόιντ γκαρντ», με το δημοσίευμα να συμπληρώνει επίσης πως «ο Μπλατ δεν θα φύγει τώρα από τους "κίτρινους"».
Ο Μπλατ υπέγραψε νέο συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2024, με τον 28χρονο να αναμένεται πως θα το ολοκληρώσει κανονικά, μένοντας στην ομάδα του Λαού ως το καλοκαίρι του 2026. Το εν λόγω συμβόλαιο θα τον κάνει (με το πέρας του) πλουσιότερο κατά 1,3 εκατομμύρια δολάρια.
Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν πως ο παίκτης δεν εξετάστηκε σοβαρά από την πλευρά του Ολυμπιακού, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσει η μεταγραφή στην παρούσα φάση.
Ο Ταμίρ Μπλατ, ο οποίος ξεκίνησε τη σεζόν ως ο βασικός πόιντ γκαρντ της Μακάμπι, έχει μέσο όρο 6,6 πόντους με 5,5 ασίστ ανά αγώνα στην EuroLeague και 12 πόντους με 5,2 ασίστ στο πρωτάθλημα.
