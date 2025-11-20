Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού στο Μιλάνο κόντρα στην Αρμάνι.

Την Παρί θα προσπαθήσει να υποτάξει ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ την Παρασκευή (21:15) και ψάχνει τρόπο για να μείνει κοντά στην κορυφή. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη media day και στάθηκε μεταξύ άλλων και στην τελευταία φάση στο Μιλάνο, οπου ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Αρμάνι.

Αναλυτικά

Για την απόκτηση γκαρντ: «Δεν έχουμε την πολυτέλεια να πούμε ότι ψάχνουμε 50% τρίποντο, 10 ασίστ. Αν υπήρχε θα το είχαν κάνει οι πρόεδροι ήδη. Εμείς ψάχνουμε έναν καλό παίκτη, να έχει το επίπεδο. Μακάρι να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους άλλους που έχουμε. Δε σημαίνει ότι έχει ξαναπαίξει απαραίτητα στην EuroLeague. Εάν ήταν στο χέρι μου θα είχα πάρει τώρα. Θα ήθελα να είχα πάρει έναν παίκτη, έχω κάνει 5-6 προτάσεις που για διάφορους λόγους δεν έγιναν.

Όχι γιατί δεν ήθελαν οι Πρόεδροι, δεν ήταν εφικτό. Δε θέλω να φορτώσω παίκτη την ομάδα. Θέλουμε έναν παίκτη, μόλις βρούμε έναν παίκτη που είναι κατάλληλος. Μας προτείνονται παίκτες, οι ατζέντηδες προτείνουν παίκτη, εσύ ασχολείσαι αλλά η ομάδα δεν τον δίνει. Μπλέκεις σε έναν φαύλο κύκλο. Δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι, πρέπει να κάνουμε καλή επιλογή».

Για το ματς με την Παρί: «Δεν πρέπει να παρασυρθούμε από τον ρυθμό της Παρί γιατί αυτός ο ρυθμός όσο πιο γρήγορα πηγαίνουν στην επίθεση τόσο περισσότερες πιθανότητες σου δίνει και σένα να σκοράρεις. Μιλάμε για την καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγκα, ο Ιφί είναι πρώτος σκόρερ στην Ευρωλίγκα παίζοντας μέσο όρο 21 λεπτά, παίρνει 19 προσπάθειες ανά παιχνίδι, αυτό είναι ενδεικτικό το πώς παίζει η ομάδα.

Γενικά είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να εκτελέσεις στην επίθεση με επιμονή, πρέπει να διαβάσουμε τι δίνουν και τι δεν δίνουν. Έχουμε εξηγήσει στους παίκτες τι είναι αυτό, προφανώς πρέπει να πάμε στα ριμπάουντ. Παίζουν πρέσινγκ σε όλο το γήπεδο και προφανώς δεν πρέπει να τους δώσεις τη μπάλα στα χέρια γιατί σε αναγκάζουν στο λάθος. Εμείς στα τελευταία παιχνίδια κάναμε αρκετά λάθη και πρέπει να έχουμε καλή εκτέλεση»

Για τους ΜακKίσικ και Γουόρντ: «Έχει πρόβλημα στον προσαγωγό από το παιχνίδι με το Μιλάνο, δεν έχει προπονηθεί με την ομάδα και έχει μείνει έξω. Ο Γουόρντ θα δοκιμάσει σήμερα, είναι αμφίβολο αν θα μπορέσει, έχει πρόβλημα στο γαστροκνήμιο. Ο Νιλικίνα είναι μέσα».

Για την κριτική σε Βεζένκοβ μετά το ματς στο Μιλάνο: «Το θέμα είναι από ακούγεται η κριτική. Μου είπαν ότι έχουν γίνει τουλάχιστον 5-6 εκπομπές στο διαδίκτυο για το τι έπρεπε να κάνουμε στην τελευταία επίθεση αν έπρεπε να πάρει την επίθεση ο Σάσα ή κάποιος άλλος. Στη δημοκρατία που έχουμε είναι προφανές ότι έτσι πρέπει να γίνεται, ο καθένας πρέπει να εκφράζει τη γνώμη του. Είναι απόλυτα σεβαστό, τώρα αν αυτοί που κάνουν εκπομπές θεωρούν ότι ξέρουν καλύτερα από μένα, να μας πουν αν έχουν διδάξει πουθενά, τις συνθήκες, την ψυχολογία ή οτιδήποτε είναι και αυτό σεβαστό».