Μπαρτζώκας: «Έχω προτείνει 5-6 γκαρντ, αλλά δεν ήταν εφικτό να αποκτηθούν - Αν ήταν στο χέρι μου, θα είχα πάρει»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στο θέμα της ενίσχυσης στα γκαρντ στον Ολυμπιακό.

Την Παρί θα φιλοξενήσει ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ την Παρασκευή (21:15) και ψάχνει τρόπο για να πάρει άλλο ένα ροζ φύλλο αγώνα και να μείνει κοντά στην κορυφή. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη media day και στάθηκε στο θέμα του γκαρντ, αναφέροντας πως αν ήταν στο χέρι του, θα είχε πάρει τώρα.

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να πούμε ότι ψάχνουμε 50% τρίποντο, 10 ασίστ. Αν υπήρχε θα το είχαν κάνει οι πρόεδροι ήδη. Εμείς ψάχνουμε έναν καλό παίκτη, να έχει το επίπεδο. Μακάρι να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους άλλους που έχουμε. Δε σημαίνει ότι έχει ξαναπαίξει απαραίτητα στην EuroLeague. Εάν ήταν στο χέρι μου θα είχα πάρει τώρα. Θα ήθελα να είχα πάρει έναν παίκτη, έχω κάνει 5-6 προτάσεις που για διάφορους λόγους δεν έγιναν.

Όχι γιατί δεν ήθελαν οι Πρόεδροι, δεν ήταν εφικτό. Δε θέλω να φορτώσω παίκτη την ομάδα. Θέλουμε έναν παίκτη, μόλις βρούμε έναν παίκτη που είναι κατάλληλος. Μας προτείνονται παίκτες, οι ατζέντηδες προτείνουν παίκτη, εσύ ασχολείσαι αλλά η ομάδα δεν τον δίνει. Μπλέκεις σε έναν φαύλο κύκλο. Δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι, πρέπει να κάνουμε καλή επιλογή», ανέφερε ο προπονητής των Πειραιωτών.

