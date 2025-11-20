Ένας άλλος Γουόρντ: Ο άσος του Ολυμπιακού εξαφάνισε την αφάνα του (vid)

Ο Τάισον Γουόρντ εμφανίστηκε ανανεωμένος στην προπόνηση του Ολυμπιακού πριν το ματς με την Παρί στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την Παρί στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα βρέθηκαν στο ΣΕΦ το πρωί της Πέμπτης (20/11) για την καθιερωμένη media day, με τον Τάισον Γουόρντ να κλέβει τις εντυπώσεις με το νέο λουκ που έχει υιοθετήσει.

Ο 28χρονος φόργουορντ των Ερυθρολεύκων παρουσιάστηκε στην προπόνηση έχοντας αποχωριστεί την αφάνα του, με τα μαλλιά του κοτσιδάκια.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Γουόρντ θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το ματς κόντρα στους Γάλλους, καθώς είναι αμφίβολος με ενόχληση στο γαστροκνήμιο.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta