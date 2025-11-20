Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Παρί την Παρασκευή (21/11, 21:15) και ο Γουόρντ είναι αμφίβολος για το ματς. Εκτός ο ΜακΚίσικ.

Την Παρί θα φιλοξενήσει ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ την Παρασκευή (21:15) και ψάχνει τρόπο για να πετύχει άλλη μια νίκη στην έδρα του.

Ο Τάισον Γουόρντ θα δοκιμάσει να μπει και να προλάβει το ματς, αλλά δεν είναι σίγουρο πως θα τα καταφέρει. Παραμένει αμφίβολος με ενόχληση στο γαστροκνήμιο. Εκτός θα είναι ο Σακιέλ ΜακΚίσικ με πρόβλημα στον προσαγωγό. Στα θετικά, ο Φρανκ Νιλικίνα που θα είναι έτοιμος για την αναμέτρηση.

Ο Φρανκ Νιλικίνα έχει επιστρέψει στις προπονήσεις του Ολυμπιακού. Ο Γάλλος γκαρντ είχε μείνει εκτός από τα παιχνίδια με Ζάλγκιρις, Αρμάνι και Προμηθέα, για να προφυλαχτεί. Σχετικά με τον Τάισον Γουόρντ, είχε νιώσει ένα σφίξιμο στη δεξιά γάμπα και δεν είχε προπονηθεί την Τετάρτη.