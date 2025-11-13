Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης θα ήθελε να γράψει για το Ολυμπιακός - Ζάλγκιρις, όμως δεν μπορεί παρά να σταθεί μόνο στο άσχημο παιχνίδι που έπαιξε η μοίρα στον Κίναν Έβανς.

Υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε το συγκεκριμένο μπλογκ να είναι γεμάτο αισιοδοξία και χαρούμενες σκέψεις. Ο Ολυμπιακός έπαιξε μπασκετάρα απέναντι στην Ζάλγκιρις, πίεσε ασταμάτητα στην άμυνα, ό Ντόρσεϊ έδειξε το ταλέντο του σε όλο του το μεγαλείο, ο Μιλουτινοφ κυριάρχησε στις δύο πλευρές του γηπέδου και ο Ολυμπιακός πήρε μια από τις πλέον άνετες νίκες της σεζόν. Όλα αυτά πάνε όμως περίπατο μετά τα όσα συνέβησαν στον Κίναν Έβανς.

Η βραδιά όμως δεν ξεκίνησε με τέτοιους οιωνούς. Αντιθέτως, όλοι στο ΣΕΦ ήταν έτοιμοι για μια γιορτή, όπως αρμόζει στην επιστροφή ενός παίκτη της κλάσης του Κίναν Έβανς στη δράση. Ο Κίναν Έβανς αποθεώθηκε κατά την είσοδό του στο παρκέ, όλο το γήπεδο ζούσε στο 100% την εμπειρία και ένα μικρό πάρτυ στηνόταν στο φαληρικό κλειστό. Όλα αυτά μέχρι τα 15’’ για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Την στιγμή που ο Κίναν Έβανς βρέθηκε στο παρκέ φωνάζοντας «No way», με μια απόλυτη σιωπή και ένα σοκ να καλύπτουν όλο το στάδιο.

So tough to watch 💔

Back from injury… and now this again.

Stay strong, Keenan 🙏 pic.twitter.com/xLImbpSVau November 12, 2025

Ο Αμερικανός είναι μαχητής. Το έχει αποδείξει άλλωστε. Αλλά και οι μαχητές υπάρχουν στιγμές που σπάνε. Λένε πως ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Ο Έβανς όμως έχει φτάσει σε ένα σημείο που θα πρέπει να αναρωτιέται γιατί τον δοκιμάζει τόσο ο Θεός. Άδικο; Κρίμα; Γαμωτο; Πολλά μπορεί να πει κανείς.

Αν αναλογιστούμε πως ο παίκτης ήταν να μην παίξει, αλλά θα το κάνει λόγω του τραυματισμού του Φρανκ Νιλικίνα, καταλαβαίνουμε πως η μοίρα του επεφύλασσε ένα πολύ άσχημο παιχνίδι. Διότι όσο ταλέντο του έδωσε ο Θεός (και πραγματικά του έδωσε μπόλικο), άλλο τόσο τον δοκιμάζει.

Θέλω να γράψω πως είναι μαχητής και θα επιστρέψει δυνατότερος. Οταν όμως σε δοκιμάζει ο Mεγαλοδύναμος τόσο πολύ, τότε μου είναι αδύνατο να πω πως όλα θα πάνε καλά. Παρόλα αυτά, επειδή έχει τρομερή δύναμη ψυχής μέσα του, πιστεύω πως θα τα καταφέρει.

Ο καιρός θα το δείξει βέβαια. Ο χρόνος λένε πως όλα τα γιατρεύει, όμως εδώ δεν έχει να κάνει τίποτα με τον χρόνο. Εχει να κάνει με την ψυχική δύναμη του Έβανς. Ξαναλέω, πιστεύω πως θα βγει δυνατότερος. Αλλά αυτό μόνο ως πίστη μπορεί να το πάρει κανείς. Ή έστω ευχή κι ελπίδα.

Το «No Way» ακούστηκε σε όλο το γήπεδο. Ένα γήπεδο που δεν μπορούσε να διαχειριστεί αυτό που συνέβαινε. Ένα γήπεδο που έδειξε στον Έβανς όλη την αγάπη του, αλλά στο θέαμα του Αμερικανού γκαρντ στο παρκέ σάστισε. Και πώς να μην; Πώς να μείνεις ανεπηρέαστος όταν βλέπεις ένα παλικάρι σαν τον Κίναν να του παίζει τόσο άσχημο παιχνίδι η ίδια η ζωή; Ένα παιχνίδι που λίγο πριν τα μεσάνυχτα «έκλεισε» με τον χειρότερο τρόπο. «Ο Κίναν Έβανς υπέστη ρήξη αριστερού αχίλλειου», έγραψε η ενημέρωση του Ολυμπιακού και οι χειρότερη φόβοι επιβεβαιώθηκαν.

Δεν έχει όμως νόημα να σταθούμε στο παρελθόν. Ο Κίναν Έβανς τραυματίστηκε και μπροστά του έχει να ξεπεράσει έναν νέο Γολγοθά. Ξαναλέω: Πιστεύω πως θα τα καταφέρει. Εύχομαι να μην βρω ψεύτης…

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός πρέπει να κοιτάξει την επόμενη μέρα του. Με το υπέρμετρο ταλέντο του Κίναν Έβανς να μην είναι πλέον στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, ίσως να είναι ώρα να δοθεί η λύση μέσα από την αγορά. Αλλά από την άλλη, ούτε αυτό μπορούμε να πούμε πως εξασφαλίζει στον Ολυμπιακό το τέλειο αποτέλεσμα.

Η αγορά του Νοεμβρίου είναι πολύ φτωχή και για να πάρεις παίκτη που πράγματι θα κάνει την διαφορά, πρέπει να σπάσεις συμβόλαιο. Και αυτό από την άλλη δεν είναι εύκολο όμως. Ποια ομάδα θα δώσει κάποιον παικταρα σε αυτό το σημείο της σεζόν; Πώς θα αφήσει έναν παίκτη που την κουβαλάει; Πώς θα το δικαιολογήσει στον κόσμο της;

Παρόλα αυτά, το να βγει στην αγορά ο Ολυμπιακός μοιάζει μονόδρομος. Ελπίδα, αυτός ο μονόδρομος να μην καταλήξει σε κάποια αδιέξοδο, αλλά σε ένα σημείο που θα γεμίσει την τρύπα που άφησε η υπέρμετρη ατυχία του Κίναν Έβανς.

ΥΓ. Συγνώμη Τάιλερ Ντόρσεϊ που δεν στέκομαι σε εσένα. Σε εσένα που τόσα έχεις ακούσει, αλλά φέτος είσαι μια οπτασία στο παρκέ. Είμαι βέβαιος όμως πως θα μας δώσεις πολλές ευκαιρίες ακόμη να πούμε το πόσο μεγάλος σκόρερ είσαι.

ΥΓ2. Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να στηρίζει τον Κίναν Έβανς. Δυστυχώς όμως δεν θα μπορεί για δεύτερη σεζόν να στηριχθεί πάνω του. Μακάρι να επιστρέψει και να είναι ακόμη καλύτερος, όπως έκανε μετά τον προηγούμενο αχίλλειο.

ΥΓ3. Συγνώμη αν σας μαύρισα την ψυχή. Δυστυχώς όμως η κατάσταση με τον Κίναν Έβανς δεν μας επιτρέπει ούτε να πούμε μεγάλα λόγια, ούτε να γράψουμε κάτι αισιόδοξο…

