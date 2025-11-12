Ολυμπιακός. Εβανς: Καθολική αποθέωση για τον Αμερικανό, όλο το ΣΕΦ στο πόδι φώναζε το όνομά του
Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν και πάλι ο μεγάλος άτυχος καθώς αποχώρησε με νέο τραυματισμό, μόλις δύο λεπτά από τη στιγμή που ξαναπάτησε το πόδι του στο παρκέ.
Αρχικά προκλήθηκε γενική παγωμάρα σε όλο το ΣΕΦ, με τον παίκτη να αποχωρεί υποβασταζόμενος από το γήπεδο.
Ένα λεπτό πριν από το τέλος του αγώνα με την Ζάλγκιρις όλο το ΣΕΦ σηκώθηκε στο πόδι και τραγουδούσε ρυθμικά τ' όνομα του Κίναν Έβανς, ο οποίος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.
🙏💥Οι φίλοι του Ολυμπιακού ένα λεπτό πριν τη λήξη της αναμέτρησης τραγουδούσαν το όνομα του Κίναν Έβανς !#OlympiacosBC pic.twitter.com/TQPeiGvinB— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 12, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.