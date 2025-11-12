Σοκ έχει προκαλέσει ο νέος τραυματισμός του Κίναν Έβανς, με τους φίλους του Ολυμπιακού να φωνάζουν ρυθμικά τ' όνομά του λίγο πριν από τη λήξη του αγώνα με την Ζάλγκιρις.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν και πάλι ο μεγάλος άτυχος καθώς αποχώρησε με νέο τραυματισμό, μόλις δύο λεπτά από τη στιγμή που ξαναπάτησε το πόδι του στο παρκέ.

Αρχικά προκλήθηκε γενική παγωμάρα σε όλο το ΣΕΦ, με τον παίκτη να αποχωρεί υποβασταζόμενος από το γήπεδο.

Ένα λεπτό πριν από το τέλος του αγώνα με την Ζάλγκιρις όλο το ΣΕΦ σηκώθηκε στο πόδι και τραγουδούσε ρυθμικά τ' όνομα του Κίναν Έβανς, ο οποίος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.