O oικονομικός διευθυντής της Φενέρμπαχτσε, Όρους Καβούντζου, υποστήριξε πως δημιουργήθηκε κλίμα ευνοϊκής αντιμετώπισης προς τον Ολυμπιακό στο Final Four της Αθήνας.

Η επιτυχία του Ολυμπιακού στην EuroLeague εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην ευρωπαϊκή μπασκετική σκηνή, καθώς τα όσα συνέβησαν στο Final Four της Αθήνας συνεχίζουν να αποτελούν θέμα συζήτησης.

Στην Τουρκία, τα δημοσιεύματα και οι τοποθετήσεις γύρω από τη διοργάνωση δεν έχουν κοπάσει, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται σε ζητήματα που αφορούν την οργάνωση του τουρνουά και κυρίως στη διαχείριση των εισιτηρίων, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις από φιλάθλους που έμειναν εκτός γηπέδου και συγκεκριμένα εκείνων της Φενέρμπαχτσε.

Μιλώντας σε εκπομπή του HT Spor, ο οικονομικός διευθυντής της Φενέρμπαχτσε, Όρους Καβούντζου, δεν έκρυψε την ενόχλησή του για όσα εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του Final Four, υποστηρίζοντας ότι σε αρκετούς δημιουργήθηκε η αίσθηση πως ο Ολυμπιακός απολάμβανε ευνοϊκής μεταχείρισης. Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης σε οργανωτικές αστοχίες, στη διαιτησία και στη διανομή των εισιτηρίων, εκφράζοντας την άποψη ότι τα συγκεκριμένα ζητήματα επισκίασαν το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι της διοργάνωσης. Όπως τόνισε, ένα τόσο σημαντικό μπασκετικό γεγονός θα έπρεπε να συζητείται αποκλειστικά για όσα έγιναν μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ.

«Ένιωσα σαν να υπήρχε κάποιο είδος προϋπόθεσης για να δοθεί αυτό το τρόπαιο στον Ολυμπιακό φέτος. Η οργάνωση της EuroLeague, οι διαιτητές. Δημιουργήθηκε μια αίσθηση ότι υπήρχε κάποιο είδος συνεργασίας για τον Ολυμπιακό για να κατακτήσει αυτό το τρόπαιο φέτος. Δυστυχώς, από το Final Four της σεζόν 2025-26, τα ζητήματα εκτός γηπέδου μας κόλλησαν στο μυαλό πολύ περισσότερο από το ίδιο το μπάσκετ. Οργανωτικά ατυχήματα, λάθη διαιτητών και σκάνδαλα με εισιτήρια άφησαν κακή εντύπωση. Μόνο το μπάσκετ θα έπρεπε να έχει μείνει στο μυαλό μας».