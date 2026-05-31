Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, μία εβδομάδα μετά το θρίαμβο του Ολυμπιακού και την κατάκτηση της EuroLeague, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης την περασμένη Κυριακή (24/5) και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έκανε μια ξεχωριστή ανάρτηση για τον μεγάλο θρίαμβο της αγαπημένης του ομάδας.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Κυριακής (31/5), ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ανέβασε ένα ποστ με πολλές φωτογραφίες από την απονομή και τους πανηγυρισμούς, τονίζοντας ότι «γι'αυτό γύρισα, αυτό ονειρευόμουν».

Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ:

«EuroLeague. Η νίκη της φωνής μέσα μου που αρνήθηκε να σταματήσει όταν πονούσε. Ένα στέμμα για την ομάδα μου, τον Πειραιά μου, τον Ολυμπιακό που αρνείται να τα παρατήσει. Γι’ αυτό γύρισα, αυτό ονειρευόμουν… και το όνειρο έγινε πραγματικότητα».