Η EuroLeague έκανε μια ξεχωριστή ανάρτηση για τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατέκτησε την δεύτερή του EuroLeague με τον Ολυμπιακό και η διοργανώτρια αρχή δεν ξέχασε τον αρχιτέκτονα των επιτυχιών της ομάδας του Πειραιά.

Η EuroLeague θυμήθηκε, πέραν του τίτλου του 2026 και αυτόν του 2013 που κατέκτησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας με τον Ολυμπιακό και έκανε μια ανάρτηση με πολλές πανηγυρικές φωτογραφίες του Έλληνα προπονητή από τα Final Four της Αθήνας και του Λονδίνου.

Μάλιστα έκανε και ειδική αναφορά στο caption της ανάρτησης γράφοντας πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι «ο άνθρωπος πίσω από τον Ολυμπιακό».