Σοκαριστικές είναι οι αντιδράσεις των παικτών και των ομάδων της Euroleague έπειτα από τον νέο τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Ο Κίναν ‘Εβανς δεν πρόλαβε να χαρεί την επιστροφή του στην ενεργό δράση και «πάγωσε» ολόκληρο τον μπασκετικό πλανήτη μετά τον νέο του τραυματισμό.

Παίκτες και ομάδες της Euroleague, με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν τη στήριξή τους στον Κίναν Έβανς, στηρίζοντας τον «γολγοθά» που περνάει, ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά οι αναρτήσεις από τον κόσμο της Euroleague:

Former Zalgiris player Keenan Evans suffered an injury in his EuroLeague return game. Stay strong, Keenan. 💚✊🏽 pic.twitter.com/i5rha6i0kj November 12, 2025

The EuroLeague family is standing behind Keenan Evans tonight.

Players and clubs across Europe sent messages of support after his new injury — a heartbreaking moment just after his long-awaited return.

Stay strong, Keenan. We’re all with you. 🤍🙏 pic.twitter.com/8jjdQ947rP November 12, 2025

Keenan Evans 🙏🏾🙏🏾 stay strong man — Chimezie Metu™ (@Chimezie_Metu) November 12, 2025

Keenan no way… stop it November 12, 2025