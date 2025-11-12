Έβανς: Όλες οι αναρτήσεις παικτών και ομάδων για τον τραυματισμό του
Ο Κίναν ‘Εβανς δεν πρόλαβε να χαρεί την επιστροφή του στην ενεργό δράση και «πάγωσε» ολόκληρο τον μπασκετικό πλανήτη μετά τον νέο του τραυματισμό.
Παίκτες και ομάδες της Euroleague, με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν τη στήριξή τους στον Κίναν Έβανς, στηρίζοντας τον «γολγοθά» που περνάει, ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού.
Αναλυτικά οι αναρτήσεις από τον κόσμο της Euroleague:
Former Zalgiris player Keenan Evans suffered an injury in his EuroLeague return game. Stay strong, Keenan. 💚✊🏽 pic.twitter.com/i5rha6i0kj— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) November 12, 2025
The EuroLeague family is standing behind Keenan Evans tonight.
Players and clubs across Europe sent messages of support after his new injury — a heartbreaking moment just after his long-awaited return.
Stay strong, Keenan. We’re all with you. 🤍🙏 pic.twitter.com/8jjdQ947rP— SKWEEK (@skweektv) November 12, 2025
Keenan Evans 🙏🏾🙏🏾 stay strong man— Chimezie Metu™ (@Chimezie_Metu) November 12, 2025
Keenan no way… stop it— Chima Moneke (@Chimdogg_) November 12, 2025
😞😞😞😞😞 https://t.co/h6enTrGE7O— Mike James (@TheNatural_05) November 12, 2025
Keenan 💔— Dzanan Musa (@DzMusa) November 12, 2025
Danm this shit really hard to see prayers up 🙏🏿 for you @K3vans12— Mathias Lessort (@ThiasLsf) November 12, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.