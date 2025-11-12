Κίναν Έβανς: Ρήξη αχιλλείου το αποτέλεσμα της διάγνωσης
Ο Κίναν Έβανς είναι ο μεγάλος άτυχος του Ολυμπιακού, με τον Αμερικανό να τραυματίζεται στον αχίλλειο στην επιστροφή του στην EuroLeague.
Μετά από μόλις 1:16 στο παρκέ, ο Κίναν Έβανς τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος, με τον παίκτη να μεταφέρεται άμεσα στο νοσοκομείο για εξετάσεις.
Τα αποτελέσματα αυτών δεν ήταν καλά, καθώς έδειξαν πως ο Κίναν Έβανς υπέστη ρήξη αριστερού αχιλλείου, κάτι που σημαίνει πως θα μείνει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν.
