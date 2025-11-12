Ο Κίναν Έβανς υποβλήθηκε στις ιατρικές εξετάσεις μετά τον τραυματισμό του, οι οποίες έδειξαν πως ο παίκτης του Ολυμπιακού έχει υποστεί ρήξη αριστερού αχιλλείου τέντοντα.

Ο Κίναν Έβανς είναι ο μεγάλος άτυχος του Ολυμπιακού, με τον Αμερικανό να τραυματίζεται στον αχίλλειο στην επιστροφή του στην EuroLeague.

Μετά από μόλις 1:16 στο παρκέ, ο Κίναν Έβανς τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος, με τον παίκτη να μεταφέρεται άμεσα στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα αυτών δεν ήταν καλά, καθώς έδειξαν πως ο Κίναν Έβανς υπέστη ρήξη αριστερού αχιλλείου, κάτι που σημαίνει πως θα μείνει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν.