Ολυμπιακός, Έβανς: Στο νοσοκομείο για εξετάσεις ο Αμερικανός
Ο Κίναν Έβανς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.
Ο Κίναν Έβανς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο πριν το ημίχρονο του Ολυμπιακός - Ζάλγκιρις, προκειμένου να υποβληθεί στις εξετάσεις που θα δείξουν το μέγεθος της ζημιάς.
Ο Αμερικανός, μετά από μόλις ένα λεπτό στο παρκέ, τραυματίστηκε στο πόδι και αποχώρησε υποβασταζόμενος, με όλο το ΣΕΦ να σιγεί από το σοκ.
Πλέον, άπαντες είναι σε αναμονή για τα αποτελέσματα των εξετάσεων, οι οποίες θα δείξουν τι ακριβώς έπαθε ο Κίναν Έβανς.
