Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δίνει λάμψη στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα.

Δεν χάνει ευκαιρία να βλέπει μπάσκετ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τώρα το συνδύασε και με την παρουσία του αδερφού του, Άλεξ στον Προμηθέα. Πάντα στηρίζει τα αδέρφια του.

Ο Greek Freak μαζί με την σύζυγο του, Μαράϊα και τα παιδιά τους βρίσκονται στο βοηθητικό γήπεδο του ΣΕΦ και παρακολουθούν την φιλική αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα. Η σεζόν που έρχεται θα βρει τον Έλληνα σταρ στους Χιτ, θέλοντας να παλέψει ξανά για τον τίτλο στο ΝΒΑ.

Στην προετοιμασία των Πειραιωτών βοηθά ο πρώην παίκτης της ομάδας, Μπράιαντ Ντάνστον, ο οποίος δίνει λύσεις στους ψηλούς στην ομάδα του Μπαρτζώκα σε αυτό το σημείο της σεζόν.

Στο γήπεδο βρίσκονται και οι Μπαζίνας και Καραγιαννίδης που βρίσκονται στην αποστολή της Εθνικής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου και τη Δευτέρα θα κοντραριστούν με την Ισπανία σε ένα πολύ κρίσιμο ματς.