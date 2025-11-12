Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις, Έβανς: Η ατάκα του μόλις συνειδητοποίησε τον τραυματισμό του
Άτυχος στάθηκε ο Κίναν Έβανς, καθώς ένω πάτησε παρκέ στη EuroLeague μετά από 580 μέρες, μπόρεσε να αγωνιστεί μόλις για ένα λεπτό και 16 δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις για τη 10η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Η χαρά του γηπέδου μετατράπηκε σε απόλυτη νεκρική σιγή μόλις ο γκαρντ των «ερυθρόλευκων» σωριάστηκε στο παρκέ δείχνοντας να τραυματίστηκε σοβάρα σχεδόν μόλις πάτησε παρκέ.
Ο Έβανς αποχώρησε υποβασταζόμενος λέγοντας «No way» (σ.σ. δηλαδή απίστευτο) στους συμπαίκτες του αδυνατώντας να πιστέψει την ατυχία που του χτύπησε την... πόρτα. Ο Μόουζες Ράιτ έσπευσε να τον παρηγορήσει, ενώ και οι συμπαίκτες του εκτός της 12άδας του Ολυμπιακού τον ακολούθησαν στα αποδυτήρια για να δουν πως είναι.
Συγκεκριμένα, μπήκε στο παρκέ 02'16" πριν το φινάλε της πρώτης περιόδου και αποχώρησε 15 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το δεκάλεπτο.
