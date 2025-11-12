Ο Ματίας Λεσόρ εξέφρασε αμέσως την συμπαράστασή του στον Κίναν Έβανς μετά τον τραυματισμό του Αμερικανού γκαρντ του Ολυμπιακου.

Αν γνωρίζει κάποιος περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον τα όσα ένιωσε ο Κίναν Έβανς μετά τον νέο του τραυματισμό αυτός δεν είναι άλλος από τον Ματίας Λεσόρ.

Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού εξακολουθεί να περνάει τον δικό του Γολγοθά από τον τραυματισμό που αποκόμισε πριν από 11 μήνες και αν μη τι άλλο έχει έναν λόγο παραπάνω να γνωρίζει τα συναισθήματα του Αμερικανού γκαρντ του Ολυμπιακού.

Λίγο μετά τον τραυματισμό του Έβανς, αμέσως έκανε μια ανάρτηση με την οποία θέλησε να εκφράσει την συμπαράστασή του στον παίκτη των «ερυθρολεύκων» αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Πραγματικά σκληρό να το βλέπεις… Οι προσευχές μαζί σου Κίναν Έβανς»