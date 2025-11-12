Οι συμπαίκτες του Κίναν Έβανς που δεν συμπεριλήφθηκαν στη δωδεκάδα της αναμέτρησης, τον ακολούθησαν στα αποδυτήρια για να δουν την κατάστασή του και να του συμπαρασταθούν.

Όλοι περίμεναν με ανυπομονησία την επιστροφή του Κίναν Έβανς στην EuroLeague, μετά από αυτήν στο ελληνικό πρωτάθλημα απέναντι στην Καρδίτσα την περασμένη Κυριακή. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ζάλγκιρις με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τον συμπεριλαμβάνει στην 12άδα μετά τον τραυματισμό του Φρανκ Νιλικίνα.

Άτυχος στάθηκε ο Έβανς, καθώς ένω πάτησε παρκέ EuroLeague μετά από 580 μέρες, μπόρεσε να αγωνιστεί μόλις για ένα λεπτό καιο 16 δευτερόλεπτα. Η χαρά του γηπέδου μετατράπηκε σε απόλυτη σιωπή μόλις ο γκαρντ των «ερυθρόλευκων» αποχώρησε υποβασταζόμενος λέγοντας «απίστευτο» στους συμπαίκτες του.

Οι συμπαίκτες του που δεν συμπεριλήφθηκαν στη 12άδα, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο και Φρανκ Νιλικίνα έτρεξαν στα αποδυτήρια για να συμπαρασταθούν στον άτυχο παίκτη.