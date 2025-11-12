Παγωμάρα επικράτησε στο ΣΕΦ αμέσως μετά τον νέο τραυματισμό του Κίναν Έβανς, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ.

Όσκαρ ατυχίας για τον Αμερικανό γκαρντ του Ολυμπιακού, ο οποίος αποχώρησε και πάλι με τραυματισμό έχοντας αγωνιστεί μόλις για 01:16 λεπτά.

Αμέσως επικράτησε νεκρική σιγή στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τους φίλους των «ερυθρολεύκων» να πιάνουν τα κεφάλια τους και τα πρόσωπά τους, μην μπορώντας να πιστέψουν αυτά που έβλεπαν με τον νέο τραυματισμό του Κίναν Έβανς.