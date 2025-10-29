Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημέρωσε για την ακριβής διάγνωση για τον τραυματισμό του Ρισόν Χολμς, όπως επίσης και για το χρονικό διάστημα που θα μείνει εκτός.

Και πάλι άτυχος στάθηκε ο Ρισόν Χολμς ο οποίος τραυματίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την Μακάμπι.

Αμέσως μεταφέρθηκε στο ΥΓΕΙΑ όπου υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων έδειξαν πως υπέστη ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου δεξιού γόνατος. Όπερ και σημαίνει ότι γλίτωσε κάτι πολύ πιο σοβαρό.

Τι σημαίνει αυτό; Όπως ανέφερε και ο Εργκίν Άταμαν στην συνέντευξη Τύπου δεν θα χρειαστεί να υποβληθεί σε επέμβαση και αναμένεται να ακολουθήσει συντηρητική αγωγή. Η επιστροφή του στη δράση προσδιορίζεται στον έναν μήνα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.

Στον επόμενο μήνα ο Παναθηναϊκός έχει να δώσει εννέα παιχνίδια, έως και το ματς με την Παρτίζαν στις 25 Νοεμβρίου.