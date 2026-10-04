Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα έχει 10 παίκτες διαθέσιμους για την αναμέτρηση με τους Vikos Φalcons.

Χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο θα υποδεχθεί την ομάδα των Ιωαννίνων ο Παναθηναϊκός για την πρεμιέρα της GBL καθώς ο Έλληνας φόργουορντ δεν έχει ξεπεράσει τον μυϊκό σπασμό στη μέση που υπέστη στην προθέρμανση του αγώνα με την Μακάμπι.

Επίσης είναι εκτός ο Κώστας Σλούκας, ο Ιάσωνας Βαρβαρίτης και ο Γιάννης Κουζέλογλου, ενώ εκτός εξάδας ξένων έμειναν οι Ναν και Χουάντσο λόγω τραυματισμών. Επιπλέον δεν είναι δηλωμένοι στο ελληνικό ρόστερ οι Τζέριαν Γκραντ και Μουστάφα Φαλ.

Έτσι λοιπόν οι 10 διαθέσιμοι για τον Σέρβο προπονητή είναι οι Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραϊτης, Μπάντιο, Χέιζ-Ντέιβις, Γιαμπουσέλε, Λεσόρ, Μπόνγκα, Μήτογλου, Μαντζούκας.