Ο Ρισόν Χολμς τραυματίστηκε στο γόνατο στο ματς του Παναθηναϊκού με την Μακάμπι και αναμένεται να χάσει ορισμένα σημαντικά ματς μέχρι το τέλος Νοέμβρη.

Άτυχος για ακόμη μία φορά στάθηκε ο Ρισόν Χολμς στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την έβδομη αγωνιστική της EuroLeague, παρότι μόλις είχε επιστρέψει από τραυματισμό.

Kατά τη διάρκεια μιας φάσης στο δεύτερο δεκάλεπτο, προσπάθησε να στήσει σκριν στον Σλούκα που είχε την κατοχή, αλλά ο Ντιμπαρτολομέο έπεσε άθελά του πάνω στο πόδι του Αμερικανού, με αποτέλεσμα ο Χολμς να σωριαστεί στο παρκέ.

Ο ψηλός των «πράσινων» φάνηκε να πονά έντονα στο δεξί πόδι και αποχώρησε εκνευρισμένος, με το διάστημα απουσίας του να υπολογίζεται στον ένα μήνα όπως είπε και ο Αταμάν. Έτσι ο πρώην NBAer θα λείψει από αρκετά ματς της Euroleague.

Αναλυτικά τα ματς που αναμένεται να χάσει ο Χολμς

31/10 Παναθηναϊκός-Μονακό

5/11 Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός

8/11 Περιστέρι-Παναθηναϊκός

11/11 Παρί-Παναθηναϊκός

13/11 Ρεάλ-Παναθηναϊκός

16/11 Παναθηναϊκός-Άρης

20/11 Παναθηναϊκός-Ντουμπάι

22/11 Μύκονος-Παναθηναϊκός

25/11 Παναθηναϊκός-Παρτίζαν