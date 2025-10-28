Παναθηναϊκός - Μακάμπι: Ο Χολμς αποχώρησε στον πάγκο με πρόβλημα
Ο Ρισόν Χολμς αποχώρησε κουτσαίνοντας από το Παναθηναϊκός - Μακάμπι, με τον Αμερικανό να είναι εμφανώς εκνευρισμένος πηγαίνοντας στον πάγκο.
Ο Ρισόν Χολμς μόλις επέστρεψε στη δράση, όμως η ατυχία χτύπησε ξανά την πόρτα του Αμερικανού σέντερ του Παναθηναϊκού.
Ο Αμερικανός τραυματίστηκε στο πόδι κάνοντας ένα σκριν πάνω στον ΝτιΜπαρτολομέου, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει κουτσαίνοντας προς τον πάγκο.
Μάλιστα ο Ρισόν Χολμς ήταν εμφανώς εκνευρισμένος, καθώς μόλις είχε επιστρέψει από τραυματισμό, αλλά παρόλα αυτά είδε την τύχη να του γυρίζει την πλάτη.
