Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό, απόψε (28/10) στην αρχή μίας ακόμη «διαβολοβδομάδας».

Η δράση στην έβδομη αγωνιστική της Euroleague συνεχίζεται απόψε, Τετάρτη (29/10), με το πρόγραμμα της ημέρας να περιλαμβάνει συνολικά δύο παιχνίδια. Αρχή στη Βουλγαρία με το ματς της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Παρτίζαν στις 20:00.

Στις 21:15 είναι προγραμματισμένο το τζάμπολ στην αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό. Απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports Prime και live η εξέλιξη στο ΣΕΦ από το Gazzetta.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στις δηλώσεις του ενόψει του παιχνιδιού ανέφερε μεταξύ άλλων: «Από τις πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμες ομάδες της EuroLeague. Από τις πιο ισχυρές ομάδες, με μεγάλη εμπειρία, με παίκτες σαν τον Μίροτιτς, τον Νέντοβιτς, τον Τζέιμς, που έχουν μεγάλη εμπειρία από τη διοργάνωση και φυσικά ταλαντούχα ομάδα με αθλητικότητα. Νομίζω ότι η προσέγγιση μας πρέπει να είναι ότι δεν πρέπει να κοιτάμε το ρεκόρ μας, δεν πρέπει να κοιτάμε το τι θα κάνουμε στον πρώτο γύρο ή τι πρόγραμμα έχουμε μετά. Πρέπει να κοιτάξουμε το παιχνίδι αυτό, να είμαστε ιδιαίτερα αποτελεσματικοί, να μείνουμε στο πλάνο μας και μπροστά στο κοινό μας να κερδίσουμε, κάτι που βέβαια δεν θα είναι καθόλου εύκολο, χρειάζεται καλή προσπάθεια, καλή απόδοση. Γενικά νιώθω αισιόδοξος γιατί η ομάδα μας με τις επιστροφές έχει γίνει πιο ισορροπημένη αυτή τη στιγμή, και όσον αφορά το χρόνο συμμετοχής και όσον αφορά το μοίρασμα των αρμοδιοτήτων μέχρι στο παιχνίδι. Οπότε στόχος μας είναι να βελτιωνόμαστε και να το δείξουμε αύριο στο παιχνίδι»

Από την πλευρά του, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ υπογράμμισε: «Δύσκολο παιχνίδι, παίζουν πολύ δυνατό και σκληρό μπάσκετ. Είναι μια πολύ καλά προπονημένη ομάδα, οπότε πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε».

Αποτελέσματα - 7η αγωνιστική

Τρίτη 28/10

Τετάρτη 29/10

20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρτίζαν

21:15 Ολυμπιακός-Μονακό

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 5-1 Ζάλγκιρις 5-2 Ερυθρός Αστέρας 5-2 Παναθηναϊκός 5-2 Ολυμπιακός 4-2 Παρί 4-3 Βαλένθια 4-3 Μπαρτσελόνα 4-3 Βίρτους Μπολόνια 4-3 Μονακό 3-3 Παρτίζαν 3-3 Ρεάλ Μαδρίτης 3-4 Φενέρμπαχτσε 3-4 Dubai Basketball 3-4 Αναντολού Εφές 3-4 Μπάγερν Μονάχου 3-4 Αρμάνι Μιλάνο 2-5 Βιλερμπάν 2-5 Μακάμπι 2-5 Μπασκόνια 1-6

Επόμενη αγωνιστική (8η, 30-31/10)

Πέμπτη 30/10

20:00 Ζάλγκιρις-Βιλερμπάν

21:05 Μακάμπι-Ερυθρός Αστέρας

21:30 Βαλένθια-Dubai Basketball

21:30 Μπάγερν-Βίρτους Μπολόνια

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Παρί

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Φενέρμπαχτσε

Παρασκευή 31/10