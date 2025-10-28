Μπάγερν - Ρεάλ Μαδρίτης 90-84: Με «Iron Mike» επέστρεψε από το -16

Νίκος Καρφής
Μάικ
Ο Αϊζάια Μάικ σταμάτησε στους 29 πόντουςκαι η Μπάγερν αφού γύρισε από το -16, επικράτησε της Ρεάλ με 90-84

Ο σπουδαίος Mιχάλης Ζαμπίδης, γνωστός και ως Iron Mike έγραψε τη δική του χρυσή ιστορία στο kickboxing, εκπροσωπόντας με τον καλύτερο τρόπο την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Στο ματς της Μπάγερν με τη Ρεάλ, οι Βαυαροί είχαν τον δικό τους Iron Mike, τον Αϊζάια Μάικ.

Η Μπάγερν επικράτησε με 90-84 και έπιασε τη Ρεάλ στο 3-4, επιστρέφοντας από το -16 (στο 19'), ενώ ο Μάικ σταμάτησε στους 29 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Λάιλς είχε 20 πόντους με 6 ριμπάουντ.

Πλέον η ομάδα της Βαυαρίας περιμένει και τον Ντίνγουιντι στα επίσημα ματς για να ανεβάσει επίπεδο την περιφέρεια.

Μπάγερν - Ρεάλ Μαδρίτης: Το ματς

Η Ρεάλ ήταν ανώτερη από τη Μπάγερν στο πρώτο ημίχρονο και ο Λάιλς έγραψε το 39-51 για τους Μαδριλένους στο 18'. O Nτεκ Έγραψε το 39-55, ένα λεπτό πριν το ημίχρονο, με την ομάδα της Γερμανίας να αδυνατεί να αντιδράσει στα πρώτα 20 λεπτά.

 

Η Μπάγερν επέστρεψε γρήγορα στο ματς, αφού ο Μάικ έκανε το 57-60 στα μέσα της τρίτης περιόδου. Ο Καμάρ Μπάλντγουιν έκανε το 69-67 στο τέλος του τέταρτου δεκαλέπτου, με την Ρεάλ να έχει θέματα στο τρίτο δεκάλεπτο.

O Αϊζάια Μάικ έκανε ματσάρα και έγραψε το 86-78 στο 39', φτάνοντας στους 29 πόντους και οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 27-25, 44-57, 69-67, 90-84

Ο MVP... ήταν ο Μάικ με 29 πόντους και 7 ριμπάουντ. Σπουδαίο ματς.
O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ήταν ο Λάιλς με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ στην αναμέτρηση
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... ηταν τα 10 ριμπάουντ του Ντα Σίλβα.

FC Bayern MunichFG2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
1O. Da Silva20:22104/580.0%0/00.0%2/2100%37101002419
4X. Rathan-Mayes20:31143/475.0%2/633.3%2/2100%1124100118
7J. Voigtmann *13:5030/10.0%1/250.0%0/00%235130037
8L. Kratzer02:3900/00.0%0/00%0/00%00000102-3-3
10J. Jessup18:5872/2100%1/425.0%0/00%022010007
11V. Lucic *24:5040/20.0%1/425.0%1/250%033211022
13A. Obst *19:2951/250.0%1/250.0%0/00%000300016
16S. Jovic *19:1084/4100%0/40%0/00%0336210313
21J. Hollatz00:0000/00%0/00%0/00%000000000
22I. Mike *30:14296/875.0%3/837.5%8/1080%1672020430
32W. Gabriel09:0700/10%0/10%0/00%11200214-3-3
44K. Baldwin20:50104/757.1%0/30%2/2100%112110019
Team/Coaches2130003
TOTAL2009024/3666.7%9/3426.5%15/1883.3%1128392097325108
Real Madrid
Head Coach: Sergio ScarioloMINPTS2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
#PlayersM/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
0T. Lyles *25:24204/850.0%3/650.0%3/475.0%06620114-219
1D. Kramer08:3400/00.0%0/20.0%0/00.0%011000027
6A. Abalde *25:1962/540.0%0/10.0%2/2100.0%3140100112
7F. Campazzo *22:5080/00.0%2/633.3%2/2100.0%01130403218
8C. Okeke14:0430/10.0%1/333.3%0/00.0%0001110012
11M. Hezonja *17:4072/728.6%1/333.3%0/00.0%0441010220
12T. Maledon *19:24152/366.7%2/450.0%5/5100.0%00041203024
13I. Almansa00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0000000000
14G. Deck21:5952/2100.0%0/20.0%1/250.0%1230000260
16U. Garuba07:3742/366.7%0/00.0%0/00.0%0110120300
22W. Tavares *28:28134/666.7%0/00.0%5/683.3%16711121324
23S. Llull08:4131/1100.0%0/00.0%1/333.3%0112010137
Team/Coaches437
TOTAL200:008419/3652.8%9/2733.3%19/2479.2%926351451332287
     

