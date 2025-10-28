Ο Αϊζάια Μάικ σταμάτησε στους 29 πόντουςκαι η Μπάγερν αφού γύρισε από το -16, επικράτησε της Ρεάλ με 90-84

Ο σπουδαίος Mιχάλης Ζαμπίδης, γνωστός και ως Iron Mike έγραψε τη δική του χρυσή ιστορία στο kickboxing, εκπροσωπόντας με τον καλύτερο τρόπο την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Στο ματς της Μπάγερν με τη Ρεάλ, οι Βαυαροί είχαν τον δικό τους Iron Mike, τον Αϊζάια Μάικ.

Η Μπάγερν επικράτησε με 90-84 και έπιασε τη Ρεάλ στο 3-4, επιστρέφοντας από το -16 (στο 19'), ενώ ο Μάικ σταμάτησε στους 29 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Λάιλς είχε 20 πόντους με 6 ριμπάουντ.

Πλέον η ομάδα της Βαυαρίας περιμένει και τον Ντίνγουιντι στα επίσημα ματς για να ανεβάσει επίπεδο την περιφέρεια.

Μπάγερν - Ρεάλ Μαδρίτης: Το ματς

Η Ρεάλ ήταν ανώτερη από τη Μπάγερν στο πρώτο ημίχρονο και ο Λάιλς έγραψε το 39-51 για τους Μαδριλένους στο 18'. O Nτεκ Έγραψε το 39-55, ένα λεπτό πριν το ημίχρονο, με την ομάδα της Γερμανίας να αδυνατεί να αντιδράσει στα πρώτα 20 λεπτά.

Η Μπάγερν επέστρεψε γρήγορα στο ματς, αφού ο Μάικ έκανε το 57-60 στα μέσα της τρίτης περιόδου. Ο Καμάρ Μπάλντγουιν έκανε το 69-67 στο τέλος του τέταρτου δεκαλέπτου, με την Ρεάλ να έχει θέματα στο τρίτο δεκάλεπτο.

O Αϊζάια Μάικ έκανε ματσάρα και έγραψε το 86-78 στο 39', φτάνοντας στους 29 πόντους και οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 27-25, 44-57, 69-67, 90-84

Ο MVP... ήταν ο Μάικ με 29 πόντους και 7 ριμπάουντ. Σπουδαίο ματς.

O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ήταν ο Λάιλς με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ στην αναμέτρηση

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... ηταν τα 10 ριμπάουντ του Ντα Σίλβα.



FC Bayern Munich FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK PF +/- PIR # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK PF +/- PIR 1 O. Da Silva 20:22 10 4/5 80.0% 0/0 0.0% 2/2 100% 3 7 10 1 0 0 2 4 19 4 X. Rathan-Mayes 20:31 14 3/4 75.0% 2/6 33.3% 2/2 100% 1 1 2 4 1 0 0 1 18 7 J. Voigtmann * 13:50 3 0/1 0.0% 1/2 50.0% 0/0 0% 2 3 5 1 3 0 0 3 7 8 L. Kratzer 02:39 0 0/0 0.0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 2 -3 -3 10 J. Jessup 18:58 7 2/2 100% 1/4 25.0% 0/0 0% 0 2 2 0 1 0 0 0 7 11 V. Lucic * 24:50 4 0/2 0.0% 1/4 25.0% 1/2 50% 0 3 3 2 1 1 0 2 2 13 A. Obst * 19:29 5 1/2 50.0% 1/2 50.0% 0/0 0% 0 0 0 3 0 0 0 1 6 16 S. Jovic * 19:10 8 4/4 100% 0/4 0% 0/0 0% 0 3 3 6 2 1 0 3 13 21 J. Hollatz 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 I. Mike * 30:14 29 6/8 75.0% 3/8 37.5% 8/10 80% 1 6 7 2 0 2 0 4 30 32 W. Gabriel 09:07 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 2 1 4 -3 -3 44 K. Baldwin 20:50 10 4/7 57.1% 0/3 0% 2/2 100% 1 1 2 1 1 0 0 1 9 Team/Coaches 2 1 3 0 0 0 3 TOTAL 200 90 24/36 66.7% 9/34 26.5% 15/18 83.3% 11 28 39 20 9 7 3 25 108