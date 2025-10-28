Η Μπασκόνια γιόρτασε την πρώτη της νίκη στην φετινή EuroLeague, με τους Βάσκους, παρά την απουσία του Χάουαρντ, να παίρνουν τη νίκη κόντρα στην Ντουμπάι με 92-85.

Το αρνητικό σερί της Μπασκόνια έλαβε τέλος!

Μετά από 6 σερί ήττες, οι Βάσκοι επικράτησαν της Ντουμπάι στη Βιτόρια με 92-85, σπάζοντας έτσι το αρνητικό σερί τους στην φετινή EuroLeague.

Τα πάντα κρίθηκαν στην τέταρτη περίοδο, με την Μπασκόνια να πατά γερά το πόδι στο γκάζι, φτάνοντας ακόμη και στο +15 (86-71, 38'), πριν χαλαρώσουν και επιτρέψουν στην Ντουμπάι να μειώσει στο τελικό 92-85.

Ο Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό με 25 πόντουςκαι 6 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος της Μπασκόνια, με τον Ντιαλό να προσθέτει 14 με 8 ριμπάουντ και τον Σίμνος 16 με 5 ασίστ.

Η μεγάλη εμφάνιση του Φιλίπ Πετρούσεφ με 22 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ 19 πρόσθεσε ο Νταβίς Μπερτάνς.