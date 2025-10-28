Η Ζάλγκιρις ξεπέρασε το εμπόδιο της Βίρτους στη Zalgirio Arena, επικρατώντας με 86-65 και φτάνοντας τις πέντε νίκες έπειτα από επτά αγωνιστικές. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο ηγήθηκε των Λιθουανών, οι οποίοι πέτυχαν 28 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο, έχοντας συνολικά πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.
Ζάλγκιρις-Βίρτους: Ο αγώνας
Η Ζάλγκιρις έκανε εκρηκτικό ξεκίνημα στη Zalgirio Arena και προηγήθηκε νωρίς-νωρίς με διψήφια διαφορά πόντων, όταν ο Μόουζες Ράιτ τελείωσε τη φάση κοντά στο καλάθι για το 12-2 στο 3:40. Ο Ντεϊβίντας Σιρβίντις σκόραρε για το +15 (17-2), με τους Λιθουανούς να κλείνουν την πρώτη περίοδο στο 25-11. Η Βίρτους Μπολόνια προσπάθησε να αντιδράσει, ωστόσο η Ζάλγκιρις άντεξε στην πίεση και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 42-33.
Οι Άλεν Σμάιλαγκιτς και Μάθιου Μόργκαν έδωσαν λύσεις στην επίθεση των φιλοξενούμενων, με τον Μουχάμετ Ντιούφ να μειώνει τη διαφορά στους 6 πόντους (56-50, 28') και τον Ράιτ να διαμορφώνει το 58-50 στο 30'. Πάντως οι Λιθουανοί έχτισαν ξανά διψήφιες διαφορές και επικράτησαν με 86-65, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 5-2 και ρίχνοντας τους Ιταλούς στο 4-3.
Τα δεκάλεπτα: 25-11, 42-33, 58-50, 86-65.
Ο MVP: Ο Σιλβέν Φρανσίσκο γέμισε τη στατιστική του με 23 πόντους, 4/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 6/8 βολές, 10 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και μόλις 1 λάθος σε 24:42, συγκεντρώνοντας 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης PIR.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Άλεν Σμάιλαγκιτς είχε 12 πόντους, 1/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 23:36.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η διαφορά στα ριμπάουντ υπέρ της Ζάλγκιρις (39-26).
|Zalgiris Kaunas
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|F (C/D)
|PIR
|+/-
|#
|Player
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|O
|D
|T
|3
|S. Francisco *
|15:16
|10
|3/3
|100%
|0/2
|0%
|4/6
|66.7%
|0
|2
|2
|6
|1
|1
|1
|1/3
|17
|4
|K. Mikalauskas
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0
|7
|M. Wright
|12:43
|6
|3/4
|75%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|5
|6
|0
|1
|1
|2
|0/0
|12
|8
|I. Brazdeikis *
|17:59
|2
|1/3
|33.3%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|4
|0
|1
|0
|0/0
|5
|10
|A. Tubelis *
|07:30
|4
|2/3
|66.7%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|1
|2/0
|4
|12
|M. Lo
|08:44
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|1
|3
|0
|0/1
|-1
|14
|D. Sleva
|11:03
|8
|2/3
|66.7%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1/1
|6
|15
|L. Birutis
|03:47
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|1
|0/0
|0
|17
|M. Rubstavicius
|02:22
|3
|0/1
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2/0
|0
|51
|A. Butkevicius
|09:48
|2
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|3/2
|2
|91
|D. Sirvydis *
|18:22
|11
|1/2
|50%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0/0
|9
|92
|E. Ulanovas *
|12:26
|3
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|2/2
|4
|Team/Coaches
|0
|1
|1
|0
|0
|3
|TOTAL
|120:00
|49
|13/22
|59.1%
|5/12
|41.7%
|8/12
|66.7%
|3
|18
|21
|11
|5
|11
|4
|11/9
|56
|Virtus Bologna
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|F (C/D)
|PIR
|+/-
|#
|Player
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|O
|D
|T
|1
|L. Vildoza
|09:19
|2
|1/3
|33.3%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|0
|1/0
|-3
|3
|C. Edwards *
|13:23
|7
|3/6
|50%
|0/4
|0%
|1/2
|50%
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|0
|0/1
|-4
|6
|A. Pajola *
|02:45
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|1/0
|-2
|7
|S. Niang
|15:21
|6
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|0/0
|5
|9
|A. Smailagic *
|17:13
|7
|0/1
|0%
|1/1
|100%
|4/4
|100%
|0
|2
|2
|2
|1
|0
|0
|0/3
|14
|11
|B. Taylor
|11:56
|6
|0/0
|0%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|3/0
|4
|21
|D. Alston Jr. *
|05:36
|2
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1/0
|1
|23
|D. Hackett
|03:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0/0
|1
|30
|M. Morgan
|10:37
|5
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|3/3
|100%
|0
|2
|2
|1
|0
|0
|0
|1/3
|8
|31
|A. Diarra
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0
|34
|K. Jallow *
|22:23
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|2
|5
|7
|1
|2
|2
|0
|1/3
|6
|35
|M. Diouf
|08:27
|4
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|1
|1/1
|5
|Team/Coaches
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|TOTAL
|120:00
|39
|11/22
|50%
|3/11
|27.3%
|8/11
|72.7%
|3
|14
|17
|9
|6
|11
|1
|9/11
|37
