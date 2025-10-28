Η Ζάλγκιρις Κάουνας επικράτησε της Βίρτους Μπολόνια με 86-65, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Σιλβέν Φρανσίσκο, και παρέμεινε στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Η Ζάλγκιρις ξεπέρασε το εμπόδιο της Βίρτους στη Zalgirio Arena, επικρατώντας με 86-65 και φτάνοντας τις πέντε νίκες έπειτα από επτά αγωνιστικές. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο ηγήθηκε των Λιθουανών, οι οποίοι πέτυχαν 28 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο, έχοντας συνολικά πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Ζάλγκιρις-Βίρτους: Ο αγώνας

Η Ζάλγκιρις έκανε εκρηκτικό ξεκίνημα στη Zalgirio Arena και προηγήθηκε νωρίς-νωρίς με διψήφια διαφορά πόντων, όταν ο Μόουζες Ράιτ τελείωσε τη φάση κοντά στο καλάθι για το 12-2 στο 3:40. Ο Ντεϊβίντας Σιρβίντις σκόραρε για το +15 (17-2), με τους Λιθουανούς να κλείνουν την πρώτη περίοδο στο 25-11. Η Βίρτους Μπολόνια προσπάθησε να αντιδράσει, ωστόσο η Ζάλγκιρις άντεξε στην πίεση και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 42-33.

Οι Άλεν Σμάιλαγκιτς και Μάθιου Μόργκαν έδωσαν λύσεις στην επίθεση των φιλοξενούμενων, με τον Μουχάμετ Ντιούφ να μειώνει τη διαφορά στους 6 πόντους (56-50, 28') και τον Ράιτ να διαμορφώνει το 58-50 στο 30'. Πάντως οι Λιθουανοί έχτισαν ξανά διψήφιες διαφορές και επικράτησαν με 86-65, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 5-2 και ρίχνοντας τους Ιταλούς στο 4-3.

Τα δεκάλεπτα: 25-11, 42-33, 58-50, 86-65.

Ο MVP: Ο Σιλβέν Φρανσίσκο γέμισε τη στατιστική του με 23 πόντους, 4/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 6/8 βολές, 10 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και μόλις 1 λάθος σε 24:42, συγκεντρώνοντας 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Άλεν Σμάιλαγκιτς είχε 12 πόντους, 1/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 23:36.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η διαφορά στα ριμπάουντ υπέρ της Ζάλγκιρις (39-26).

Zalgiris Kaunas 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK F (C/D) PIR +/- # Player MIN PTS M/A % M/A % M/A % O D T 3 S. Francisco * 15:16 10 3/3 100% 0/2 0% 4/6 66.7% 0 2 2 6 1 1 1 1/3 17 4 K. Mikalauskas 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 7 M. Wright 12:43 6 3/4 75% 0/1 0% 0/0 0% 1 5 6 0 1 1 2 0/0 12 8 I. Brazdeikis * 17:59 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 0 3 3 4 0 1 0 0/0 5 10 A. Tubelis * 07:30 4 2/3 66.7% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 0 1 0 1 2/0 4 12 M. Lo 08:44 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 1 1 3 0 0/1 -1 14 D. Sleva 11:03 8 2/3 66.7% 1/1 100% 1/2 50% 0 1 1 0 0 1 0 1/1 6 15 L. Birutis 03:47 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 1 0/0 0 17 M. Rubstavicius 02:22 3 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2/0 0 51 A. Butkevicius 09:48 2 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 1 1 0 0 0 0 3/2 2 91 D. Sirvydis * 18:22 11 1/2 50% 3/4 75% 0/0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0/0 9 92 E. Ulanovas * 12:26 3 1/1 100% 0/0 0% 1/2 50% 0 2 2 0 0 0 0 2/2 4 Team/Coaches 0 1 1 0 0 3 TOTAL 120:00 49 13/22 59.1% 5/12 41.7% 8/12 66.7% 3 18 21 11 5 11 4 11/9 56