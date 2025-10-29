Η Αναντολού Εφές έφυγε με το διπλό από τη Γαλλία, επικρατώντας της Παρί με 90-80 και επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από δύο σερί εντός έδρας ήττες στη EuroLeague.

Η Αναντολού Εφές επικράτησε της Παρί με 90-80, επιβάλλοντας τον ρυθμό της στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 3-4, με τους Λάρκιν και Οσμάνι να ξεχωρίζουν.

Παρί-Εφές: Ο αγώνας

Η Παρί είχε τον έλεγχο στο πρώτο δεκάλεπτο (21-17), ωστόσο η Εφές βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της, κάνοντας επιμέρους σκορ 29-18 στη δεύτερη περίοδο και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ της 39-46. Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν το τρίτο δεκάλεπτο, κάνοντας επιμέρους σκορ 1-10, με τον Σέιν Λάρκιν να ολοκληρώνει τη φάση για το 40-56 στο 22’.

Παρ’ όλα αυτά, η Παρί προσπάθησε να αντιδράσει, μειώνοντας σε 60-69 στο φινάλε της τρίτης περιόδου. Σε κάθε περίπτωση, η Αναντολού Εφές διατηρούσε απόσταση ασφαλείας, με τον Λάρκιν να σκοράρει για το +17, φτάνοντας το 63-80 στα 6:33 πριν το τέλος! Τελικά, η ομάδα της Κωνσταντινούπολης επικράτησε με 80-90 και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 3-4, ρίχνοντας την Παρί στο 4-3.

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 39-46, 60-69, 80-90.

