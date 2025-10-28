Ερ. Αστέρας - Βιλέρμπάν 79-65: Με ασταμάτητο Μονέκε υπέταξε τους Γάλλους
Ο Τσίμα Μονέκε είχε μεγάλα κέφια και ο Ερυθρός Αστέρας, με τον Νιγηριανό να βγαίνει μπροστά και να... διαλύει την στατιστική, πήρε τη νίκη κόντρα στη Βιλέρμπάν με 79-65.
Από την αρχή μέχρι το τέλος ο Ερυθρός Αστέρας είχε τον έλεγχο και έφτασε με αυτό τον τρόπο στην τέταρτη σερί νίκη του, ανεβαίνοντας στο 5-3.
Ο Τσιμα Μονέκε με 24 πόντους ήταν ο κορυφαίος, ενώ από 11 είχαν οι Οτζελέγιε και Ντόμπριτς.
Ερυθρός Αστέρας - Βιλερμπάν: Το ματς
Ο Ερυθρός Αστέρας στο πρώτο δεκάλεπτο είχε μεν τον έλεγχο, όμως η Βιλέρμπάν ήταν μέσα στο ματς, βρίσκοντας τρόπο να μην αφήσει τους Σέρβους να ξεφύγει. Παρόλα αυτά, μετά το 21-17 του δεκαλέπτου, το παιχνίδι έγινε παράσταση για έναν ρόλο.
Με επιμέρους 18-8 ο Ερυθρός Αστέρας ξέφυγε με 39-25 στο ημίχρονο, ενώ με το ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου η κατάσταση δεν άλλαξε. Αντιθέτως, ο Ερυθρός Αστέρας συνέχισε να ανεβάζει στροφές και διαφορά, με το σκορ στο 30' να γίνεται 62-40.
Στη συνέχεια οι Σέρβοι κατέβασαν ταχύτητα, με τη Βιλερμπάν να βρίσκει την ευκαιρία και να μειώνει στο τελικό 79-65.
Τα δεκάλεπτα: 21-17, 39-25, 62-40, 79-65
