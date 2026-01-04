Τα προβλήματα εναέριας κυκλοφορίας αποκαταστάθηκαν και έτσι ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει κανονικά από τη Θεσσαλονίκη στην Κωνσταντινούπολη.

Μία ανησυχία στις τάξεις του Ολυμπιακού, σχετικά με την πτήση προς Κωνσταντινούπολη, υπήρξε, μιας και το πρωί ένα σοβαρό τεχνικό πρόβλημα στα συστήματα ελέγχου πτήσεων είχε παραλύσει τον ελληνικό εναέριο χώρο, καθιστώντας αδύνατες τις αφίξεις και αναχωρήσεις σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας.

Ωστόσο το πρόβλημα με το FIR αποκαταστάθηκε και έτσι οι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν κανονικά, με τη βραδινή πτήση τους και με ολιγόλεπτη καθυστέρηση στην Πόλη. Ο Ολυμπιακός επέλεξε μετά την αναμέτρηση απέναντι στον Άρη, για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL, να πετάξει απευθείας για Κωνσταντινούπολη.

Εκεί όπου την Τρίτη θα αντιμετωπίσουν τη Φενέρμπαχτσε (6/1 - 19:45) στην 20ή αγωνιστική της EuroLeague. Κλείνοντας ένα πακέτο τριών παιχνιδιών εκτός έδρας, μετά τις νίκες τους σε Μπολόνια με τη Βίρτους αλλά και με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens.