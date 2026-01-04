Η ημερομηνία της 5ης Ιανουαρίου είναι «κλειδί» για την υπόθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά κρύβει «παραθυράκι», με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει να έχει σύμμαχο τον παίκτη.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι μια υπόθεση που βρίσκεται στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό εδώ και αρκετές μέρες, με τους Πειραιώτες να θέλουν να ενισχυθούν στη θέση του σέντερ και να καλύψουν το τελευταίο κομμάτι του ρόστερ τους.

Με την Παρτίζαν να συνεχίζει να αποτελεί το τελευταίο εμπόδιο στην υπόθεση, όπως έχετε διαβάσει στο Gazzetta τις περασμένες ημέρες. Οι Σέρβοι βάζουν «φρένο» στην υπόθεση, από τη στιγμή που δε βρίσκουν κάποιον αντικαταστάτη του, παρότι ο ίδιος ο Τζόουνς μοιάζει με ξένο σώμα, μετά τις διενέξεις με τους φίλους της ομάδας.

Άλλωστε και ο νέος GM της ομάδας, Ζάρκο Πάσπαλι έχει κάνει προσπάθειες να τον μεταπείσει, όμως ο παίκτης δεν αλλάζει γνώμη, θέλοντας να 'ρθει στον Ολυμπιακό. Κάτι τέτοιο φάνηκε και από την αινιγματική ανάρτησή του στα social media το μεσημέρι της Δευτέρας.

Η πίεση που δημιουργεί το deadline της 5ης Ιανουαρίου, όπως έχει αναλυθεί, μπορεί να ξεπεραστεί με ένα τέχνασμα. Τι εννοούμε; Το ζήτημα για να μετακινηθεί ένας παίκτης από μία ομάδα σε μία άλλη, όσον αφορά την EuroLeague, είναι να απεγγραφεί από το ρόστερ (σ.σ. τους δηλωμένους παίκτες της Παρτίζαν στη λίστα της EuroLeague) μέχρι τις 5 Ιανουαρίου, στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

Ωστόσο, αν έχει απεγγραφεί από το ρόστερ, τότε η μετακίνησή του μπορεί να γίνει ως τις 25 Φεβρουαρίου. Πώς μπορεί να γίνει αυτή η ημερομηνία... σύμμαχος του Ολυμπιακού; Ο Ταϊρίκ Τζόουνς συνεχίζει να πιέζει για να εξασφαλίσει την ελευθερία του, με την επιθυμία του να παίξει στον Ολυμπιακό να μην έχει αλλάξει.

Η Παρτίζαν μπορεί να τον κάνει deregister από το ρόστερ της έως αύριο και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, δηλαδή των Σέρβων και του Τζόουνς να συνεχιστούν. Αν το deregister γίνει έγκαιρα και ο Τζόουνς τα βρει με την Παρτίζαν, τότε μπορεί από την επόμενη μέρα να τεθεί στη διάθεση του Ολυμπιακού.

Ούτως ή άλλως, ο Ολυμπιακός έχει μιλήσει όλο αυτό το διάστημα με τον παίκτη και έχει ξεκαθαρίσει πως δε σκοπεύει να πληρώσει την Παρτίζαν. Οι διαπραγματεύσεις για την ελευθερία του Τζόουνς συνεχίζονται μεταξύ της δικής του πλευράς και της Παρτίζαν.