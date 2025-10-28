Η Μπαρτσελόνα πήρε το... θρίλερ κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο (74-72) και με «καυτό» Γουίλ Κλάιμπερν επέστρεψε στις νίκες.

Η Μπαρτσελόνα υποδέχτηκε την Αρμάνι Μιλάνο για την έβδομη αγωνιστική της EuroLeague στο πρώτο ματς ακόμα μίας «διαβολοβδομάδας». Οι Καταλάνοί έκαναν την ανατροπή και επικράτησαν με 74-72 για να επιστρέψουν και πάλι στις νίκες.

Μπαρτσελόνα - Αρμάνι: Το ματς

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν εντυπωσιακά, χτίζοντας σερί 0-7, αλλά η Μπαρτσελόνα απάντησε άμεσα με 5-0. Ο Ντάνστον πρόσθεσε 6 συνεχόμενους πόντους, με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 14-19 υπέρ της Αρμάνι. Μέσα στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι Πάντερ και Σενγκέλια ροκάνισαν τη διαφορά για τους Καταλανούς, αλλά οι φιλοξενούμενοι ξανά ανέκτησαν διαφορά 8 πόντων (24-32) και αργότερα την ανέβασαν στους 11 (30-41). Η Μπαρτσελόνα με τρίποντα των Νόρις και Κλάιμπερν κατέβασε τη διαφορά στους 5 (36-41), πριν οδηγηθεί στα αποδυτήρια για το ημίχρονο. Μετά την ανάπαυλα, οι γηπεδούχοι ανέκτησαν τον έλεγχο χάρη σε ποικιλία επιθετικών λύσεων και πέρασαν μπροστά (57-56). Από εκεί και πέρα το παιχνίδι ήταν πόντο-πόντο, με το τρίτο δεκάλεπτο να κλείνει 64-61 υπέρ της Μπαρτσελόνα. Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε με τον Μπούκερ να ισοφαρίζει σε 69-69 με κοντινό καλάθι. Η ομάδα του Πεναρόγια, όμως, δεν πτοήθηκε και με 4 σερί πόντους από Βέσελι και Κλάιμπερν πήρε προβάδισμα 73-69, μόλις 29 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Μπρουκς με τρίποντο μείωσε σε 73-72, ο Σενγκέλια έκανε 1/2 βολές και η Αρμάνι αστόχησε στην τελευταία επίθεση του Σιλντς, με τη Μπαρτσελόνα να κερδίζει τελικά 74-72.

Τα δεκάλεπτα: 14-19, 36-41, 64-61, 74-72

O MVP... Ο Γουίλ Κλάιμπερν με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και ένα κλέψιμο.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Αρμόνι Μπρουκς με 15 πόντους και 4 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Κι όμως με 11 ασίστ για 18 λάθη η Μπαρτσελόνα ανέτρεψε το σκορ και πήρε τη νίκη.

FC Barcelona FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF Head coach: Joan Peñarroya MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 0 K. Punter * 30:17 13 6/8 75.0% 5/6 83.3% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 0 2 2 0 1 5 2 0 10 2 J. Marcos 03:19 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 M. Cale 13:31 0 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 3 3 0 4 0 1 1 1 5 M. Norris 04:06 3 1/1 100% 0/0 0.0% 1/1 100% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 6 J. Vesely * 23:59 14 5/11 45.5% 4/9 44.4% 1/2 50.0% 3/3 100% 3 2 5 1 5 2 0 0 11 8 D. Brizuela 12:26 0 0/3 0.0% 0/1 0.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 1 0 2 0 0 -2 13 T. Satoransky * 27:34 11 4/6 66.7% 1/2 50.0% 3/4 75.0% 0/0 0.0% 2 2 4 7 2 2 1 1 16 14 W. Hernangomez 09:59 3 2/5 40.0% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 1/2 50.0% 0 0 0 0 7 1 0 1 1 19 Y. Fall 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 W. Clyburn * 33:01 17 7/15 46.7% 5/7 71.4% 2/8 25.0% 1/1 100% 0 5 5 2 2 2 1 1 16 23 T. Shengelia * 28:37 11 4/8 50.0% 4/8 50.0% 0/0 0.0% 3/4 75.0% 2 3 5 0 0 2 1 1 15 44 J. Parra 13:11 2 1/4 25.0% 1/2 50.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 2 2 4 0 1 2 1 0 4 Team/Coaches 0 3 3 0 1 TOTAL 200 74 29/58 50.0% 21/38 55.3% 8/20 40.0% 8/10 80.0% 9 25 34 11 16 18 7 4 81