Μπαρτσελόνα - Αρμάνι Μιλάνο 74-72: Την έσωσε ο Κλάιμπερν

Ευτυχία Οικονομίδου
Η Μπαρτσελόνα πήρε το... θρίλερ κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο (74-72) και με «καυτό» Γουίλ Κλάιμπερν επέστρεψε στις νίκες.

Η Μπαρτσελόνα υποδέχτηκε την Αρμάνι Μιλάνο για την έβδομη αγωνιστική της EuroLeague στο πρώτο ματς ακόμα μίας «διαβολοβδομάδας». Οι Καταλάνοί έκαναν την ανατροπή και επικράτησαν με 74-72 για να επιστρέψουν και πάλι στις νίκες.

Μπαρτσελόνα - Αρμάνι: Το ματς

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν εντυπωσιακά, χτίζοντας σερί 0-7, αλλά η Μπαρτσελόνα απάντησε άμεσα με 5-0. Ο Ντάνστον πρόσθεσε 6 συνεχόμενους πόντους, με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 14-19 υπέρ της Αρμάνι.

Μέσα στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι Πάντερ και Σενγκέλια ροκάνισαν τη διαφορά για τους Καταλανούς, αλλά οι φιλοξενούμενοι ξανά ανέκτησαν διαφορά 8 πόντων (24-32) και αργότερα την ανέβασαν στους 11 (30-41). Η Μπαρτσελόνα με τρίποντα των Νόρις και Κλάιμπερν κατέβασε τη διαφορά στους 5 (36-41), πριν οδηγηθεί στα αποδυτήρια για το ημίχρονο.

Μετά την ανάπαυλα, οι γηπεδούχοι ανέκτησαν τον έλεγχο χάρη σε ποικιλία επιθετικών λύσεων και πέρασαν μπροστά (57-56). Από εκεί και πέρα το παιχνίδι ήταν πόντο-πόντο, με το τρίτο δεκάλεπτο να κλείνει 64-61 υπέρ της Μπαρτσελόνα. Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε με τον Μπούκερ να ισοφαρίζει σε 69-69 με κοντινό καλάθι. Η ομάδα του Πεναρόγια, όμως, δεν πτοήθηκε και με 4 σερί πόντους από Βέσελι και Κλάιμπερν πήρε προβάδισμα 73-69, μόλις 29 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Μπρουκς με τρίποντο μείωσε σε 73-72, ο Σενγκέλια έκανε 1/2 βολές και η Αρμάνι αστόχησε στην τελευταία επίθεση του Σιλντς, με τη Μπαρτσελόνα να κερδίζει τελικά 74-72.

 

Τα δεκάλεπτα: 14-19, 36-41, 64-61, 74-72

O MVP... Ο Γουίλ Κλάιμπερν με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και ένα κλέψιμο.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Αρμόνι Μπρουκς με 15 πόντους και 4 ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Κι όμως με 11 ασίστ για 18 λάθη η Μπαρτσελόνα ανέτρεψε το σκορ και πήρε τη νίκη.

FC BarcelonaFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
Head coach: Joan PeñarroyaMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
0K. Punter *30:17136/875.0%5/683.3%1/250.0%0/00.0%0220152010
2J. Marcos03:1900/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%011000002
3M. Cale13:3100/10.0%0/00.0%0/10.0%0/00.0%033040111
5M. Norris04:0631/1100%0/00.0%1/1100%0/00.0%011000004
6J. Vesely *23:59145/1145.5%4/944.4%1/250.0%3/3100%3251520011
8D. Brizuela12:2600/30.0%0/10.0%0/20.0%0/00.0%01110200-2
13T. Satoransky *27:34114/666.7%1/250.0%3/475.0%0/00.0%2247221116
14W. Hernangomez09:5932/540.0%1/333.3%0/00.0%1/250.0%000071011
19Y. Fall00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
21W. Clyburn *33:01177/1546.7%5/771.4%2/825.0%1/1100%0552221116
23T. Shengelia *28:37114/850.0%4/850.0%0/00.0%3/475.0%2350021115
44J. Parra13:1121/425.0%1/250.0%0/20.0%0/00.0%224012104
Team/Coaches03301
TOTAL2007429/5850.0%21/3855.3%8/2040.0%8/1080.0%925341116187481

EA7 Emporio Armani MilanFG2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
1Nico Mannion09:1500/10.0%0/20.0%0/00.0%01100201-40
3Quenton Ellis *19:1763/475.0%0/10.0%0/00.0%0112020144
6Devon Booker *26:32114/850.0%1/425.0%0/00.0%224111021010
7Stefano Tonut *00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0000000000
10Leandro Bolmaro *27:18105/862.5%0/00.0%0/00.0%033424131212
12Awudu Brooks23:32152/366.7%3/475.0%2/2100%044002011616
17Giampaolo Ricci *22:0751/1100%1/616.7%0/00.0%3252310455
23Marko Guduric17:4530/00.0%1/250.0%0/00.0%1123010166
31Shavon Shields *26:32124/944.4%1/616.7%1/1100%0223110088
35Leonardo Tote00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0000000000
42Bryant Dunston13:2183/3100%0/00.0%2/2100%112010021111
77Nate Sestina14:2121/1100%0/20.0%0/00.0%0000200200
Team/Coaches23500
TOTAL2007223/3860.5%7/2725.9%5/5100%9202915101411773
     

