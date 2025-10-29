Εντυπωσιακή η Βαλένθια που πλέον βρίσκεται σε θετικό ρεκόρ στη Euroleague. Η ομάδα της Ισπανίας... διέλυσε τη Φενέρ με 94-79 (στο τέλος μαζεύτηκε η διαφορά) και με αυτόν τον τρόπο ανέβηκε στο 4-3, ρίχνοντας στο 3-4 τους Τούρκους.
Από την πλευρά των νικητών ο Τέιλορ είχε 17 πόντους και 6 ριμπάουντ και ο Μπαντιό μέτρησε 15 πόντους και 5 ριμπάουντ. Στον αντίποδα είχε Χόρτον Τάκερ είχε 16 πόντους και 5 ριμπάουντ. Εξαιρετική η ομάδα του Μαρτίνεθ και στις δύο μεριές του παρκέ.
Βαλένθια - Φενέρ: Το ματς
Η Βαλένθια έκανε ότι ήθελε στο πρώτο δεκάλεπτο και με τον Καμ Τέιλορ έγραψε το 27-10, λίγο πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Το σκηνικό δεν άλλαξε στη δεύτερη περίοδο, με τους Ισπανούς να πηγαίνουν στο ημιχρονο με το σκορ στο 51-35.
Το τρίποντο του Κοστέλο έκανε το 68-48 στα μέσα της τρίτης περιόδου, με τους Τούρκους να αδυνατούν να αντιδράσουν. Η Φενέρ με τον Μπιμπέροβιτς μείωσε σε 80-67 στο 35', ενώ ο Τόμπσον με 1/1 βολές έκανε το 85-69, τέσσερα λεπτά για το τέλος. Το ματς δεν γινόταν να γυρίσει και η Βαλένθια έφτασε στην 4η νίκη της.
Τα δεκάλεπτα: 27-13, 51-35, 76-56, 94-79
Ο MVP... ήταν ο Μπαντιό με 15 πόντους και ο Τέιλορ είχε 17 πόντους και 6 ριμπάουντ.
O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ήταν ο Μπάλντγουιν με 13 πόντους, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... τα 0/4 τρίποντα του Χολ.
