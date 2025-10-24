Βαθμολογία, EuroLeague: Η κατάταξη πριν από τις εκτός έδρας αναμετρήσεις των «αιωνίων»
Το καλεντάρι της έκτης αγωνιστικής της EuroLeague στέλνει τον Παναθηναϊκό στην Μπολόνια για την αναμέτρηση με τη Βίρτους (24/10, 21:00, LIVE από το Gazzetta) και τον Ολυμπιακό στο Μόναχο για το παιχνίδι με την Μπάγερν (24/10, 21:45, LIVE από το Gazzetta).
Μετά τα αποτελέσματα της Πέμπτης 23/10, η Χάποελ Τελ Αβίβ φιγουράρει στην κορυφή με παιχνίδι περισσότερο, φτάνοντας τις πέντε νίκες σε έξι αγώνες.
Αποτελέσματα - 6η αγωνιστική
Τετάρτη 22/10
- Μακάμπι-Ρεάλ Μαδρίτης 92-91
Πέμπτη 23/10
- Βιλερμπάν-Dubai Basketball 85-79
- Χάποελ Τελ Αβίβ-Μονακό 85-77
- Μπαρτσελόνα-Ζάλγκιρις 73-88
- Αρμάνι Μιλάνο-Βαλένθια 100-103
- Ερυθρός Αστέρας-Μπασκόνια 90-72
Παρασκευή 24/10
- 20:30 Αναντολού Εφές-Φενέρμπαχτσε
- 21:00 Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός
- 21:30 Παρτίζαν-Παρί
- 21:45 Μπάγερν Μονάχου-Ολυμπιακός
Κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 5-1
- Παναθηναϊκός 4-1
- Ζάλγκιρις 4-2
- Ερυθρός Αστέρας 4-2
- Παρί 3-2
- Ολυμπιακός 3-2
- Παρτίζαν 3-2
- Βίρτους Μπολόνια 3-2
- Μονακό 3-3
- Ρεάλ Μαδρίτης 3-3
- Μπαρτσελόνα 3-3
- Βαλένθια 3-3
- Dubai Basketball 3-3
- Φενέρμπαχτσε 2-3
- Αναντολού Εφές 2-3
- Μπάγερν Μονάχου 2-3
- Αρμάνι Μιλάνο 2-4
- Βιλερμπάν 2-4
- Μακάμπι 2-4
- Μπασκόνια 0-6
Επόμενη αγωνιστική (7η, 28-29/10)
Τρίτη 28/10
- 20:00 Ζάλκγιρις-Βίρτους Μπολόνια
- 20:00 Ερυθρός Αστέρας-Βιλερμπάν
- 21:00 Μπάγερν Μονάχου-Ρεάλ Μαδρίτης
- 21:15 Παναθηναϊκός-Μακάμπι
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Αρμάνι Μιλάνο
- 21:30 Μπασκόνια-Dubai Basketball
- 21:45 Παρί-Αναντολού Εφές
- 22:00 Βαλένθια-Φενέρμπαχτσε
Τετάρτη 29/10
- 20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρτίζαν
- 21:15 Ολυμπιακός-Μονακό
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.