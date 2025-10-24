Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της EuroLeague πριν από τις εκτός έδρας αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Βίρτους και του Ολυμπιακού με την Μπάγερν, αντίστοιχα.

Το καλεντάρι της έκτης αγωνιστικής της EuroLeague στέλνει τον Παναθηναϊκό στην Μπολόνια για την αναμέτρηση με τη Βίρτους (24/10, 21:00, LIVE από το Gazzetta) και τον Ολυμπιακό στο Μόναχο για το παιχνίδι με την Μπάγερν (24/10, 21:45, LIVE από το Gazzetta).

Μετά τα αποτελέσματα της Πέμπτης 23/10, η Χάποελ Τελ Αβίβ φιγουράρει στην κορυφή με παιχνίδι περισσότερο, φτάνοντας τις πέντε νίκες σε έξι αγώνες.

Αποτελέσματα - 6η αγωνιστική

Τετάρτη 22/10

Πέμπτη 23/10

Παρασκευή 24/10

20:30 Αναντολού Εφές-Φενέρμπαχτσε

21:00 Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός

21:30 Παρτίζαν-Παρί

21:45 Μπάγερν Μονάχου-Ολυμπιακός

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 5-1 Παναθηναϊκός 4-1 Ζάλγκιρις 4-2 Ερυθρός Αστέρας 4-2 Παρί 3-2 Ολυμπιακός 3-2 Παρτίζαν 3-2 Βίρτους Μπολόνια 3-2 Μονακό 3-3 Ρεάλ Μαδρίτης 3-3 Μπαρτσελόνα 3-3 Βαλένθια 3-3 Dubai Basketball 3-3 Φενέρμπαχτσε 2-3 Αναντολού Εφές 2-3 Μπάγερν Μονάχου 2-3 Αρμάνι Μιλάνο 2-4 Βιλερμπάν 2-4 Μακάμπι 2-4 Μπασκόνια 0-6

Επόμενη αγωνιστική (7η, 28-29/10)

Τρίτη 28/10

20:00 Ζάλκγιρις-Βίρτους Μπολόνια

20:00 Ερυθρός Αστέρας-Βιλερμπάν

21:00 Μπάγερν Μονάχου-Ρεάλ Μαδρίτης

21:15 Παναθηναϊκός-Μακάμπι

21:30 Μπαρτσελόνα-Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Μπασκόνια-Dubai Basketball

21:45 Παρί-Αναντολού Εφές

22:00 Βαλένθια-Φενέρμπαχτσε

Τετάρτη 29/10