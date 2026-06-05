O Tάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την προσπάθεια του Ολυμπιακού στο Game 2 με τον Παναθηναϊκό (EΡΤ 2 ΣΠΟΡ, LIVE Gazzetta, 21:00).

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί από τον Παναθηναϊκό στο T-Center στο Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL (EΡΤ 2 ΣΠΟΡ, LIVE Gazzetta, 21:00).

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έλειψε πολύ από τον Ολυμπιακό στον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL, με τον παίκτη μέχρι χθες να είναι αμφίβολος και ενόψει του Game 2 στο T-Center.

Όμως τελικά ο γκαρντ των Πειραιωτών δεν θα μπορέσει να παίξει στο δεύτερο ματς των τελικών, αφού δεν ξεπέρασε πλήρως τον τραυματισμό του. Ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα.