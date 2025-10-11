Νίκολα Μιλουτίνοφ και Σάσα Βεζένκοβ συνεχίζουν να κυριαρχούν στο επιθετικό ριμπάουντ και να δίνουν έξτρα διάσταση στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, όπως βλέπουμε και με τη βοήθεια του Hudlinstat.

Ο Ολυμπιακός των πολλών απουσιών το βράδυ της Κυριακής, απλοποίησε τη δουλειά του απέναντι στην Ντουμπάι BC. Καταθέτοντας στο παρκέ την εμπειρία του και το σχέδιό του, ακόμα και αν ήταν λαβωμένος, απέναντι σε μία ομάδα που ψάχνει τα πατήματά της και είχε και αυτήν τα δικά της προβλήματα.

Σάσα Βεζένκοβ και Νίκολα Μιλουτίνοφ της έδωσαν... χαριστική βολή, κυριαρχώντας απόλυτα κοντά στο καλάθι. Εκεί όπου μεταφέρθηκε για μία ακόμα η δύναμη πυρός του Ολυμπιακού. Φυσικά δεν είναι μόνο το σκοράρισμά τους, αφού προσέφεραν 38 από τους 86 πόντους του Ολυμπιακού, με 10/12 δίποντα.

Η κυριαρχία τους έγινε εμφανής σε πολλούς τομείς. Ένας εξ αυτών, ήταν και το επιθετικό ριμπάουντ. Κομμάτι στο οποίο αναφέραμε από το καλοκαίρι ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κυριαρχήσει έναντι των αντιπάλων του, με μπροστάρηδες τους τρεις ψηλούς του.

Ακόμα και ο Ντόντα Χολ, ο οποίος δεν έχει βρει ακόμα για τα καλά ρυθμό, κατέβασε δύο στο ματς με την Ντουμπάι. Ο Βεζένκοβ προσέθεσε άλλα τόσα, στα 11 συνολικά δικά του, ενώ τα 5 από τα 11 του Μιλουτίνοφ ήρθαν κάτω από τη ρακέτα της αντιπάλου. Δίνοντας στον Ολυμπιακό συνολικά 12 νέες κατοχές στη συγκεκριμένη αναμέτρηση!

Μιλουτίνοφ και Βεζένκοβ στις δύο πρώτες θέσεις

Είναι ακόμα πολύ νωρίς και το δείγμα παραμένει πολύ μικρό, μόλις τριών αγωνιστικών. Ωστόσο ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο Σάσα Βεζένκοβ κάνουν αυτό που ξέρουν πάρα πολύ καλά. Πιέζουν πάρα πολύ τις αντίπαλες άμυνες, διεκδικώντας έξτρα κατοχές μέσω του επιθετικού ριμπάουντ και φυσικά, πολλές φορές εξ αυτών, τελειώνουν άμεσα τις φάσεις.

Κοιτάζοντας τους αριθμούς στους μέσους όρους, παρατηρεί κανείς ότι οι δύο starters του Ολυμπιακού στο «4» και το «5» είναι μπροστάρηδες στη λίστα με τα επιθετικά ριμπάουντ. Ο Σέρβος σέντερ μετράει 5.3 μέσο όρο και βρίσκεται στην πρώτη θέση στα επιθετικά ριμπάουντ στη λίγκα, έχοντας πίσω του τον Σάσα Βεζένκοβ με 3.7 στη δεύτερη θέση.

Με τον Βεζένκοβ να σκοράρει 1.3 πόντους μετά από επιθετικό ριμπάουντ και τον Μιλουτίνοφ 2.7. Ο αριθμός του, άλλωστε, με τα 5.3 μέσο όρο είναι τεράστιος, παρότι γνωρίζουμε την ικανότητά του όλα αυτά τα χρόνια και πως παραμένει ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος, στην EuroLeague στο συγκεκριμένο κομμάτι.

Ο Ολυμπιακός παίρνει πολλά απ΄το επιθετικό ριμπάουντ

Συμπέρασμα που μπορούμε να εξάγουμε απ΄ τις πρώτες τρεις αγωνιστικές; Προφανώς είναι πολύ νωρίς και δείγμα οριστικό θα έχουμε στο φινάλε του πρώτου γύρου. Ωστόσο μπορούμε να δούμε την τάση. Ο Ολυμπιακός επί εποχής Γιώργου Μπαρτζώκα δεν ήταν ποτέ μία ομάδα που έπαιζε σε υψηλό pace κατοχών. Υποσημείωση εδώ, δεν υπάρχει θετικό ή αρνητικό, απλώς μας δείχνει τον τρόπο που αγωνίζεται κάθε ομάδα.

Ένας τρόπος για να αυξηθούν οι κατοχές είναι και το επιθετικό ριμπάουντ. Αυτήν τη στιγμή, μετά το πέρας των τριών αγωνιστικών, ο Ολυμπιακός έχει το δεύτερο καλύτερο Offensive Rebound % στην EuroLeague, πίσω μόνο από την Μπαρτσελόνα. Ο Ολυμπιακός μετράει 40.8% στο ORB%, ανανεώνει δηλαδή κάτι περισσότερο από 4/10 κατοχές του. Αριθμός πολύ μεγάλος, που φυσιολογικά μπορεί να μειωθεί στη σεζόν, αλλά δείχνει τη δύναμη που έχουν οι Πειραιώτες σε αυτό το κομμάτι!

Παίζοντας στον τέταρτο υψηλότερο ρυθμό αυτήν τη στιγμή, με 104 κατοχές. Βεβαίως και έχει συνηγορήσει σε αυτό η διπλή αγωνιστική στην Ισπανία και ειδικά το ματς με την Μπασκόνια, με τον Ολυμπιακό να παίζει στις 104 κατοχές. Κάτι που μένει να φανεί αν θα διατηρηθεί, με την επιστροφή όλων των γκαρντ του στις επάλξεις.