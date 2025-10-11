Μπαρτζώκας για... ρολόι: «Όχι, αυτό είναι μία φήμη και δεν ισχύει»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου μετά το Ολυμπιακός – Ντουμπάι, μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τους χρόνους των παικτών στο παρκέ.
Σε ερώτηση σχετικά με το «ρολόι», ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε πως «Όχι, αυτό είναι μία φήμη και δεν ισχύει», θέλοντας να τονίσει ότι κάτι τέτοιο δεν ιφίσταται στον Ολυμπιακό του 2025.
Η αλήθεια είναι πως η όποια συζήτηση περί «ρολογιού» από τον Γιώργο Μπαρτζώκα σταμάτησε να ιφίσταται από τους πρώτους μήνες της σεζόν 2024 – 2025, όταν και πλέον οι πεντάδες του δεν έμεναν στο παρκέ για ολόκληρο δεκάλεπτο.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι ένας προπονητής που προσαρμόζεται στο ρόστερ που έχει και, ειδικά από την περσινή σεζόν, όταν ένας παίκτης «τραβάει», τον αφήνει στο παρκέ με άνεση. Αντίστοιχα, όταν κάποιος δεν είναι σε καλή κατάσταση, δεν περιμένει πολλά λεπτά και τον βγάζει από το παρκέ, επαναφέροντάς τον σε κάποιο άλλο σημείο του αγώνα προκειμένου να τον «κερδίσει».
Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό και με μια ματιά στο play by play σε Euroleague (κυρίως) και Stoiximan GBL, όπου βλέπουμε τους παίκτες να παίρνουν χρόνο στο παρκέ ανάλογα με την ημέρα στην οποία βρίσκονται.
Σαφώς και παίκτες όπως ο Σάσα Βεζένκοβ, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο Εβάν Φουρνιέ θα πάρουν περισσότερο χρόνο από τους άλλους, ειδικά σε παιχνίδια που ο αντίπαλος είναι ανταγωνιστικός, όμως αυτό δεν σημαίνει πως οι υπόλοιποι έχουν «στάνταρ» τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο στο παρκέ.
Γενικά, σε μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, οι παίκτες «ματώνουν» για κάθε λεπτό τους στο παρκέ. Εάν δεν το κάνουν αυτό και δεν τα δώσουν όλα σε αυτό, τότε ο πάγκος θα τους περιμένει, ακόμη και αν έχουν μόλις λίγα λεπτά από την είσοδό τους σε αυτό.
