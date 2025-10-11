Ο Φρανκ Νιλικίνα έκανε το ντεμπούτο του στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό και μετά το τέλος του αγώνα μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για το παιχνίδι με την Ντουμπάι, την προσαρμογή του, τον Γουόκαπ, αλλά και τα λόγια του Εβάν Φουρνιέ.

Ο Φρανκ Νιλικίνα ξεκίνησε πεντάδα στο Ολυμπιακός – Ντουμπάι και τελείωσε το παιχνίδι με 7 πόντους και 3 ασίστ, στο πρώτο του παιχνίδι μπροστά στον κόσμο των Πειραιωτών.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Φρανκ Νιλικίνα βρέθηκε καλεσμένος στο Gazz Floor by Novibet, με τον Γάλλο να μιλά για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στον Πειραιά, την προσαρμογή του στην ομάδα, την απουσία του Γουόκαπ, αλλά και τα λόγια του Εβάν Φουρνιέ πριν έρθει στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Φρανκ Νιλικίνα στο Gazz Floor by Novibet:

Για τη νίκη απέναντι στην Ντουμπάι:

Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινάμε με νίκη στην έδρα μας. είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι στον Ολυμπιακό και σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Ανυπομονώ για το επόμενο παιχνίδι.

Για την απουσία του Τόμας Γουόκαπ:

Αν κάποιος πέφτει, ο άλλος κάνει ό,τι μπορεί για να τον σηκώσει. Κανείς δεν μπορεί να αναπληρώσει το κενό του Τόμας. Είναι στρατηγός στο παρκέ και ανυπομονώ να επιστρέψει. Και ο Σέιμπεν ήταν σημαντικό κομμάτι σε όλο αυτό και ο κόουτς μας βοήθησε πολύ στο να το πετύχουμε.

Για τα λόγια του Εβάν Φουρνιέ:

Ο Εβάν με βοηθά σε όλη την καριέρα. Μου είπε τι μπορώ να φέρω στην ομάδα και πώς να ενταχθώ σε αυτήν. Μετά κάποια πράγματα που θα κρατήσω για εμένα κι εκείνον. Ανυπομονώ να τον δω ξανά στο παρκέ.

Για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό:

Θα δω τι αντιπαλότητα είναι αυτή. Μου είπαν οι συμπαίκτες και οι προπονητές μου για αυτό. Τώρα είναι ώρα για αποθεραπεία και ανυπομονώ για αυτό το παιχνίδι.

Για τις πρώτες του μέρες στον Ολυμπιακό:

Είμαι ευγνώμων που είμαι εδώ σε έναν τέτοιο οργανισμό. Τώρα είναι στο χέρι μου και της ομάδα να δείξω την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου.

