Ο Δημήτρης Οικονόμου θεωρεί πως η ομάδα απ' το Ντουμπάι ήταν η καταλληλότερη αντίπαλος για τον αποψινό, λαβωμένο Ολυμπιακό, που απέφυγε τις... υπερωρίες ενόψει Κυριακής.

Η στιγμή που το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ανέβασε τέρμα τα ντεσιμπέλ για πρώτη φορά, δεν ήταν κάποιο τρίποντο του Τάιλερ Ντόρσεϊ, αλλά ένα κλέψιμό του στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου. Η ιδιομορφία αυτού του παιχνιδιού απέναντι στην Ντουμπάι αναζητούσε υπερβάσεις.

Είναι αυτονόητο πως τίποτα δεν κρίνεται τόσο νωρίς στη σεζόν. Ένα ενδεχόμενο ήττας από την ομάδα του Γκόλεματς για τον Ολυμπιακό, ακόμα και της βερσιόν χωρίς τους Γουόκαπ και Φουρνιέ, θα χαλούσε την ηρεμία πριν το Κυριακάτικο συναπάντημα με τον Παναθηναϊκό.

Ωστόσο, η Ντουμπάι είχε και αυτή τα δικά της προβλήματα. Μια ομάδα που βασίζεται πολύ στο iso, είναι αδύνατο να λειτουργήσει το ίδιο καλά όταν δεν έχει τον Μούσα. Πολλώ δε μάλλον όταν λείπει από την οπισθοφυλακή ο Αβράμοβιτς.

Ο Ολυμπιακός έμοιαζε σα να μην έχει απουσίες. Αυτό που έχει, όμως, στην πλάτη του και κατέθεσε απέναντι στην αντίπαλό του, είναι... χιλιόμετρα στα παρκέ της EuroLeague. Ο κόσμος του γνώριζε πως απόψε μετράνε διπλά και τριπλά τα κλεψίματα του Ντόρσεϊ, τα deflections των Νιλικίνα, Γουόρντ και η πίεση του Λι πάνω στην μπάλα.

Στην επίθεση, κάπως θα βρισκόταν η άκρη, αφού η παρέα του Γκόλεματς δε διακρίνεται και απ' τη σκληράδα του αμυντικού της φίλτρου. Βεζένκοβ και Ντόρσεϊ πήραν σκυτάλη ο ένας απ΄ τον άλλον και οδηγούσαν με ασφάλεια το σκοράρισμα, υπό το βλέμμα του Εβάν Φουρνιέ.

Όταν, δε, μετά το πρώτο τετράλεπτο, ο Ολυμπιακός αντιλήφθηκε πως είχε μονάχα έναν κίνδυνο για να του χαλάσει η βραδιά, η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Το pick n' roll των Μπέικον και Καμπενγκέλε έβαλε πίεση στο ξεκίνημα. Ο Γκόλεματς επιζητούσε την τριπλή αλλαγή, για να απομακρύνει τον Γουόρντ από τον καλύτερο σκόρερ του και εκείνος σημάδευε με μανία τον ψηλό.

Παραδόξως, ο Λι έφερε ακόμα περισσότερη πίεση πάνω στην μπάλα. Ο Μπέικον σκόραρε 13, αλλά με 5/14 σουτ δε θα μπορούσε να κάνει τη ζημιά. Ο Ολυμπιακός παραείναι περπατημένος για να χάσει από έναν παίκτη, χωρίς άλλο επιθετικό πλάνο.

Χρειάστηκε ένα σκάρτο τετράλεπτο ξέσπασμα των Βεζένκοβ, Ντόρσεϊ για να τελειώσει η δουλειά και άπαντες να σκέφτονται τον Παναθηναϊκό. Ακόμα και ο ίδιος ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος μπορεί να μην περίμενε πως η ομάδα του θα του λύσει με τέτοιον τρόπο τα χέρια.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην είχε τον βασικό του δημιουργό και να έμεινε στις 16 ασίστ, αλλά δεν άφησε ποτέ να φανεί η απουσία αυτού που θα έπαιρνε τις αποφάσεις στα κρίσιμα.

Ενδεχόμενο πλάνο με... υπερωρίες στον βωμό μιας χρήσιμης νίκης ενόψει της συνέχειας, σκίστηκε επί τόπου. Ο Μιλουτίνοφ πάτησε παρκέ για ένα εικοσάλεπτο, αρκετό για διπλές φιγούρες στη στατιστική και πήρε προίκα ανάσες ενόψει Παναθηναϊκού. Ο Βεζένκοβ προσέθεσε 23 λεπτά και σβηστή 25άρα στο δικό του ενεργητικό, ενώ ο Νιλικίνα που καλά καλά δεν έχει συμπληρώσει δύο εβδομάδες, έδωσε πολύτιμα 15 λεπτά ως starter.

Ο Ολυμπιακός με αυτήν του τη νίκη την αγόρασε την ηρεμία που έψαχνε. Με το μπάσκετ του, το μπάσκετ του Ολυμπιακού και τη σταθερά που κάθεται στον πάγκο του, η υπογραφή του οποίου μπαίνει φαρδιά - πλατιά στην ούγια.

Δεν παίζουν ρόλο οι απουσίες, κάτι που αποδείχθηκε εμπράκτως στους περσινούς τελικούς. Το μπάσκετ του είναι ορατό διά γυμνού οφθαλμού. Με αρκετές παραλλαγές, αφού υπάρχουν μέρες που μερικά κλεψίματα είναι σημαντικότερα από τη φαντεζί, motion επίθεσή του.

Στο φινάλε, ο Ολυμπιακός κατέγραψε ενεργητικό 86 πόντων, παίρνοντας σκορ από εννέα παίκτες. Όσοι βιάζονται να τον κρίνουν και να βγάλουν συμπεράσματα, κάτι που θα λέγαμε ακόμα και αν δεν τα κατάφερνε απόψε, καλό θα είναι να ρίξουν μια ματιά στο ημερολόγιο.

Για να κριθεί ο Ολυμπιακός και να φανεί αν χρειάζεται μία επιπλέον κίνηση στην περιφέρεια (και στους ψηλούς), πρέπει πρώτα να δει τι θα γίνει με την περίπτωση του Κίναν Έβανς. Δηλαδή να περιμένει ως τον Νοέμβριο, όταν και θα έχει πλέον εικόνα για το κατά πόσο ανταποκρίνεται στο παρκέ και φυσικά θα έχει παρουσιαστεί πλήρης, αν δεν του προκύψει άλλη ατυχία. Ο ΜακΚόλουμ άλλαξε την ιστορία της περσινής Φενέρμπαχτσε, ερχόμενος μεσούσης της σεζόν, όταν αποδείχθηκε πως δεν υπήρχε άλλη λύση.

Μέχρι τότε, μια ματιά στο ημερολόγιο είναι αρκετή για να επιφέρει ψυχραιμία. Το ίδιο ισχύει με οποιοδήποτε αποτέλεσμα στο ντέρμπι της Κυριακής. Τα χιλιόμετρα του οργανισμού είναι πολλά. Ο ίδιος ο Ολυμπιακός και το σταφ του, γνωρίζουν καλύτερα!