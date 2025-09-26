Οι 6+2 για τις θέσεις των γκαρντ στον Ολυμπιακό: Πώς διαμορφώνεται η περιφερειακή του γραμμή

Έτσι διαμορφώνεται η περιφερειακή γραμμή του Ολυμπιακού, μετά και την απόκτηση του Φρανκ Ντιλικινά.

Ο Ολυμπιακός, λίγες ώρες πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας αγωνιστικής περιόδου, για την ακρίβεια το πρωί της Παρασκευής (26/9), ανακοίνωσε την απόκτηση του Φρανκ Ντιλικινά.

Ο Γάλλος, ύστερα από ένα μεγάλο σίριαλ, είναι πλέον επίσημα παίκτης των «ερυθρόλευκων», έχοντας συμφωνήσει για τα επόμενα δύο χρόνια με την ομάδα του Πειραιά, ώστε να ενισχύσει έτσι την περιφερειακή γραμμή.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Ολυμπιακός πλέον έχει μπορέσει να μαζέψει αρκετούς παίκτες στη συγκεκριμένη θέση, αυτή του γκαρντ, στην οποία μάλιστα μπορούν να συνδράμουν αν χρειαστεί και δύο ακόμη οι οποίοι αν και κατά κύριο λόγο φόργουορντ.

Οι έξι... καθαρόαιμοι γκαρντ και οι φόργουορντ που «κατεβαίνουν»

Κοιτώντας κανείς το depth chart έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά και την απόκτηση του Ντιλικινά, θα μπορέσει να μετρήσει συνολικά έξι γκαρντ. Πέρα από τον νεοαποκτηθέντα Γάλλο, υπάρχουν δηλαδή ακόμη πέντε παίκτες.

Αρχικά στους point guards είναι ο Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος την περασμένη σεζόν στα παιχνίδια της Euroleague μετρούσε κατά μέσο όρο από 4 πόντους με 2,3 ριμπάουντ και 4,6 ασίστ. Αμέσως μετά είναι ο Κίναν Έβανς, με τον Αμερικανό να ετοιμάζεται ώστε να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά τον τραυματισμό του. Στη συνέχεια, στους shooting guards, βρίσκεται ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με τον Σέιμπεν Λι αλλά και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Παράλληλα με αυτούς, ο Ολυμπιακός διαθέτει επίσης παίκτες που αγωνίζονται στη θέση των φόργουορντ αλλά μπορούν να κατέβουν στη θέση «δύο». Ο πρώτος είναι ο Εβάν Φουρνιέ που την περασμένη χρονιά είχε από 16,1 πόντους με 2,2 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ ενώ το ίδιο μπορεί να πράξει επίσης ο Σακιέλ ΜακΚίσικ.

Με αυτόν τον τρόπο, γίνεται αντιληπτό ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας διαθέτει πλέον έναν μεγάλο αριθμό παικτών οι οποίοι ανά πάσα στιγμή μπορούν να στηρίξουν τη γραμμή των γκαρντ του Ολυμπιακού.