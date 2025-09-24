Ολυμπιακός, Έβανς: Ταξιδεύει για Ρόδο ο Αμερικανός
Ο Κϊναν Έβανς αποτελεί τον μεγάλο άτυχο του Ολυμπιακού στην προετοιμασία για την σεζόν 2025 - 2026, με τον Αμερικανό να τραυματίζεται και να μένει εκτός δράσης τις τελευταίες ημέρες.
Όπως έγινε γνωστό στις 17/9, ο Κίναν Έβανς υπέστη οστεοχόνδρινη βλάβη στην δεξιά επιγονατίδα, τραυματισμός που θα τον κρατήσει εκτός προπονήσεων για 15-20 μέρες, όπως ανέφερε η αρχική εκτίμηση. Παρόλα αυτά, η επιστροφή του ίσως και να μην είναι κάτι τόσο μακρινό όσο νομίζουμε.
Ο Κίναν Έβανς, μετά από μια εβδομάδα αποθεραπείας, έχει δείξει να ανταποκρίνεται πολύ καλά, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με την πρόοδο του αθλητή.
Μάλιστα, ο Κίναν Έβανς θα ακολουθήσει κανονικά την αποστολή στην Ρόδο για το Super Cup (26-28/9), προκειμένου να βρεθεί κοντά στην ομάδα. Οι πιθανότητες να αγωνιστεί είναι από απειροελάχιστες έως μιδαμινές, όμως το γεγονός πως δεν χρειάζεται να μείνει Αθήνα για θεραπείες, δείχνει πως η κατάστασή του ολοένα και βελτιώνεται.
Η επιστροφή του Κίναν Έβανς στη δράση είναι άλλωστε κομβική για τον Ολυμπιακό, καθώς αυτή τη στιγμή ο μόνος «καθαρός» πλέι μέικερ είναι ο Τόμας Γουόκαπ, με τον Σέιμπεν Λι να καλύπτει κι εκείνος μεν την θέση, αλλά να μην είναι «καθαρό» πλέι μέικερ.
