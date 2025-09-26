Ολυμπιακός, Ντιλικινά: Αυτό είναι το ποσό που έδωσαν στην Παρτίζαν οι «ερυθρόλευκοι»
Ο Φρανκ Ντιλικινά είναι με κάθε επισημότητα πλέον παίκτης του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν ανακοινώσει την απόκτησή του το πρωί της Παρασκευής (26/9). Άλλωστε από το βράδυ της Πέμπτης αναθερμάνθηκε για τα καλά η υπόθεση, μετά τη νέα επικοινωνία των δύο πλευρών.
Ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να πληρώσει ένα ποσό της τάξεως των 300 χιλιάδων που ζητούσε η Παρτίζαν, αφού αρχικά η πλευρά του παίκτη θεώρησε ότι θα μπορούσε να απεμπλακεί από το συμβόλαιο με τους Σέρβους. Έτσι, οι δύο πλευρές έριξαν... νερό στο κρασί τους, με τον Ολυμπιακό, που είχε ανάγκη την απόκτηση ενός επιπλέον γκαρντ, να δίνει ένα ποσό της τάξεως των 200 χιλιάδων για να τον κάνει δικό του.
Οι «ερυθρόλευκοι» χρησιμοποίησαν ως μοχλό πίεσης στην Παρτίζαν την... απόσυρσή τους από την υπόθεση το μεσημέρι της Πέμπτης. Ωστόσο και οι τρεις πλευρές ήθελαν το συγκεκριμένο deal. Ο Ολυμπιακός είχε ανάγκη τον γκαρντ και... λόκαρε τον Ντιλικινά. Η Παρτίζαν ήθελε να ξεφορτωθεί το συμβόλαιό του αφού δεν τον είχε στα πλάνα της και ο ίδιος ο παίκτης επιθυμούσε τη μετακόμισή του στον Ολυμπιακό, όπως και έγινε.
