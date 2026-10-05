Ελλάδα - Γερμανία 0-0: Σάρωσε σε τηλεθέαση η Εθνική
Η Εθνική Ελλάδας είναι πρώτη με την Ολλανδία στον δεύτερο όμιλο της Α' κατηγορίας του Nations League, αλλά σε τηλεθέαση την Κυριακή έπιασε κορυφή χωρίς αντίπαλο.
Ένα ακόμα παιχνίδι της γαλανόλευκης, λοιπόν, σάρωσε στους πίνακες τηλεθέασης. Ο αγώνας στην Τούμπα με τη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ έστειλε στην πρώτη θέση φυσικά και τον Alpha. Η αναμέτρηση της Ελλάδας με τους Γερμανούς σημείωσε 48,5% στο σύνολο και 47% στο «δυναμικό κοινό», ενώ σε τέταρτο έφτασε το 53% και το 51,4%, αντίστοιχα. Έτσι, ήταν στην πρώτη θέση ανάμεσα σε όλα τα προγράμματα της Κυριακής.
Το pre game show σημείωσε 19,7% στο σύνολο και 20,2% στο «δυναμικό κοινό» και το post game show 28,5% στο σύνολο και 30,2% στο «δυναμικό κοινό».
Ψηλά σε ό,τι αφορά τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής ήταν και το ματς του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη, που μεταδόθηκε από τον ΣΚΑΪ. Το παιχνίδι του μπάσκετ σημείωσε 13,1% στο σύνολο και 9,4% στο «δυναμικό κοινό». Κοντά σ' αυτό το επίπεδο ήταν και η μετάδοση από τον ΑΝΤ1 του αγώνα του Γκραν Πρι Μπαχρέιν της Formula 1, που σημείωσε 9,4% στο σύνολο και 11,7% στο «δυναμικό κοινό».
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