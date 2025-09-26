Επίσημο: Στον Ολυμπιακό ο Φρανκ Ντιλικινά

Η Παρτίζαν Βελιγραδίου έκανε γνωστή τη μεταγραφή του Φρανκ Ντιλικινά στον Ολυμπιακό. Λίγο αργότερα οι «ερυθρόλευκοι» τον ανακοίνωσαν.

Η Παρτίζαν Βελιγραδίου, με επίσημη ανακοίνωσή της έκανε γνωστό ότι ο Φρανκ Ντιλικινά θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα της Σερβίας καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Γάλλος γκαρντ (1,91 μ.) θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, με την ανακοίνωσή τους από τους «ερυθρόλευκους» να ακολουθεί λίγα λεπτά αργότερα μετά από εκείνη του σέρβικου συλλόγου, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο για δύο χρόνια.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, στο επίπεδο της Euroleague μετρούσε κατά μέσο όρο από 7 πόντους με 1,7 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 19:54 λεπτά εντός παρκέ. Στο παρελθόν έχει περάσει επίσης μεταξύ άλλων από τους Νιου Γιορκ Νικς, τους Ντάλας Μάβερικς και τους Σάρλοντ Χόρνετς.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον Ντιλικινά

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Frank Ntilikina.

Ο Γάλλος γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο 2ετους διάρκειας.

Το who is whο

Όνομα: Frank Ntilikina

Γεννήθηκε: 28/07/1998

Υπηκοότητα: Γαλλία

Ύψος: 1.94μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες Ομάδες

2015–2017 SIG Strasbourg

2017–2021 New York Knicks

2021–2023 Dallas Mavericks

2023–2024 Charlotte Hornets

2024–2025 Partizan

Οι περσινοί αριθμοί του...

Στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 7 πόντους, 2 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ. Στην Αδριατική λίγκα είχε μέσο όρο 7.1 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Σε συλλογικό επίπεδο

Πρωταθλητής Σεβρίας (2025)

Πρωταθλητής Αδριατικής (2025)

Σε Εθνικό επίπεδο

Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2020)

Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2024)

Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο (2019)

Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)

Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U16 (2014)

Σε ατομικό επίπεδο

Καλύτερος νέος παίκτης στην Γαλλία (2016, 2017)

MVP στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)