Ολυμπιακός, Ντιλικινά: Το Depth Chart μετά την απόκτηση του Γάλλου
Ο Φρανκ Ντιλικινά έχει γίνει παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα. Μετά από ένα… μπαράζ διαπραγματεύσεων, οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν τον Γάλλο από το συμβόλαιό του με την Παρτίζαν και ο Γάλλος γκαρντ έγινε παίκτης τους.
Συμπληρώνοντας έτσι την περιφερειακή τους γραμμή με έναν ακόμα γκαρντ, αφού υπήρχε εκεί ένα κενό. Ειδικότερα μετά και τον μικροτραυματισμό του Κίναν Έβανς, που τον αφήνει εκτός του Super Cup της Ρόδου.
Ο Ντιλικινά έρχεται να προστεθεί στους Τόμας Γουόκαπ και Κίναν Έβανς, δίνοντας αθλητικότητα και μέγεθος στην περιφερειακή γραμμή. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας διευκρίνισε πως ο Ολυμπιακός θα πορευτεί χωρίς μεταγραφή στην Ισπανία, αφού την προσεχή Τρίτη ξεκινάει η EuroLeague της νέας περιόδου, αλλά θα έχει τον Ντιλικινά στις τάξεις του για να τον βοηθήσει ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής συνέχειας.
Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός σε διάστημα μιας εβδομάδας μέσα στον Οκτώβριο θα αντιμετωπίσει την Ντουμπάι (εντός), τον Παναθηναϊκό (εντός, πρωτάθλημα), την Εφές (εντός) και τη Μακάμπι (εκτός).
Το depth chart του Ολυμπιακού
- PG: Γουόκαπ, Έβανς, Ντιλικινά
- SG: Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Λι, Λαρεντζάκης
- SF: Παπανικολάου, Γουόρντ, ΜακΚίσικ, Νετζήπογλου
- PF: Βεζένκοβ, Πίτερς
- C: Μιλουτίνοφ, Χολ, Αντετοκούνμπο
