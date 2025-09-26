Πώς διαμορφώνεται το Depth Chart του Ολυμπιακού μετά την προσθήκη του Φρανκ Ντιλικινά.

Ο Φρανκ Ντιλικινά έχει γίνει παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα. Μετά από ένα… μπαράζ διαπραγματεύσεων, οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν τον Γάλλο από το συμβόλαιό του με την Παρτίζαν και ο Γάλλος γκαρντ έγινε παίκτης τους.

Συμπληρώνοντας έτσι την περιφερειακή τους γραμμή με έναν ακόμα γκαρντ, αφού υπήρχε εκεί ένα κενό. Ειδικότερα μετά και τον μικροτραυματισμό του Κίναν Έβανς, που τον αφήνει εκτός του Super Cup της Ρόδου.

Ο Ντιλικινά έρχεται να προστεθεί στους Τόμας Γουόκαπ και Κίναν Έβανς, δίνοντας αθλητικότητα και μέγεθος στην περιφερειακή γραμμή. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας διευκρίνισε πως ο Ολυμπιακός θα πορευτεί χωρίς μεταγραφή στην Ισπανία, αφού την προσεχή Τρίτη ξεκινάει η EuroLeague της νέας περιόδου, αλλά θα έχει τον Ντιλικινά στις τάξεις του για να τον βοηθήσει ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής συνέχειας.

🔴🤷‍♂️ 𝝖𝝥𝝤𝝠𝝪𝝩𝝤𝝨 𝝜𝝩𝝖𝝢 𝝤 𝝘𝝞𝝮𝝦𝝘𝝤𝝨 𝝡𝝥𝝖𝝦𝝩𝝛𝝮𝝟𝝖𝝨 𝝘𝝞𝝖 𝝩𝝤 𝝖𝝢 𝝝𝝖 𝝪𝝥𝝖𝝦𝝬𝝚𝝞 𝝢𝝚𝝤𝝨 𝝥𝝖𝝞𝝟𝝩𝝜𝝨 𝝨𝝩𝝜𝝢 𝝖𝝥𝝤𝝨𝝩𝝤𝝠𝝜 𝝩𝝮𝝢 𝝚𝝦𝝪𝝝𝝦𝝤𝝠𝝚𝝪𝝟𝝮𝝢 𝝨𝝩𝝜𝝢 𝝞𝝨𝝥𝝖𝝢𝝞𝝖❗



🗣 Ο προπονητής των Πειραιωτών στις δηλώσεις του κατά την… pic.twitter.com/JItOCcRgRu September 25, 2025

Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός σε διάστημα μιας εβδομάδας μέσα στον Οκτώβριο θα αντιμετωπίσει την Ντουμπάι (εντός), τον Παναθηναϊκό (εντός, πρωτάθλημα), την Εφές (εντός) και τη Μακάμπι (εκτός).

Το depth chart του Ολυμπιακού