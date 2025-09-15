Ο Ολυμπιακός έδωσε δύο φιλικά στην Κύπρο, με τον Ντόντα Χολ να δείχνει σε αυτά τα πρώτα δείγματα, όλα όσα είναι ικανός να δώσει στη σεζόν.

Τα πρώτα δείγματα της νέας βερσιόν του Ολυμπιακού φανερώθηκαν στην Κύπρο, με τα δύο φιλικά απέναντι στη Μονακό και την Παρί να μην προσφέρονται, βέβαια, για συμπεράσματα.

Ο λόγος είναι προφανής και έχει να κάνει με τις απουσίες των Πειραιωτών ένεκα του EuroBasket. Κόντρα στη Μονακό, άλλωστε, δεν αγωνίστηκαν ούτε οι Σάσα Βεζένκοβ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, ενώ απέναντι στην Παρί δεν ντύθηκαν οι Κίναν Έβανς και Άλεκ Πίτερς για λόγους ξεκούρασης.

Για τον πρώτο, άλλωστε, η επανένταξη πρέπει να έρθει ομαλά και με ένα πλάνο, το οποίο στον Ολυμπιακό γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα. Ωστόσο, ο Ντόντα Χολ ήταν αυτός που έδειξε σε αυτές τις δύο αναμετρήσεις τι ακριβώς μπορεί να προσφέρει στη frontline των «ερυθρολεύκων».

Σε μία γραμμή ψηλών που αποτελείται από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, τον Ντόντα Χολ και τον Κώστα Αντετοκούνμπο, με τον Καλίφα Κουμάντζε να είναι βοηθητικός στην προετοιμασία και το status του να κρίνεται μετά το πέρας του Super Cup.

Τι έκανε ο Ντόντα Χολ στα δύο φιλικά

Ο πρώην σέντερ της Μονακό και της Μπασκόνια, έδειξε με το «καλημέρα» τις αρετές του. Προφανώς δεν είναι ένας σέντερ δίχως μειονεκτήματα, όπως για παράδειγμα η άμυνα στο ένας εναντίον ενός, στο χαμηλό ποστ.

Ωστόσο, σε μία γραμμή ψηλών πρέπει να υπάρχουν στοιχεία που αλληλοσυμπληρώνονται. Ο Χολ φέρνει κάτι που δεν υπήρχε πέρσι στη θέση του σέντερ, έκρηξη, παιχνίδι πάνω από τη στεφάνη και αθλητικότητα, πίσω από τον Μιλουτίνοφ. Κάτι που θα δούμε σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό μόλις μπει στην εξίσωση ο Κώστας Αντετοκούνμπο.

Στα δύο φιλικά με Μονακό και Παρί, κατέθεσε αυτά τα στοιχεία στο παρκέ. Τελείωσε μπάλες κοντά στη ρακέτα και «σκέπασε» αρκετές φορές τη στεφάνη στην άμυνα του Ολυμπιακού, ερχόμενος ως αμυντικός βοήθειας. Εξ ου και τα τέσσερα μπλοκ σε δύο ματς, τρία εκ των οποίων απέναντι στη Μονακό.

Το ποσοστό του στο δίποντο είναι εξ ορισμού υψηλό, αφού τελειώνει συγκεκριμένες φάσεις πάνω από τη στεφάνη. Πέραν αυτού, πρόκειται για έναν σέντερ με καλό ποσοστό στις βολές, αφού στις δύο πρώτες σεζόν με τη Μονακό ξεπέρασε το 70%, ενώ πέρσι με την Μπασκόνια το... άγγιξε με 69.1%. Στην Κύπρο ολοκλήρωσε με 18/22, διόλου άσχημα!

Τα νούμερα του Χολ

Vs Μονακό - 15π., 3/6 2π., 9/11 1π., 9ρ. (5 επ.), 1ασ., 3μπλ. σε 29'56''

Vs Παρί - 17π., 4/5 2π., 9/11 1π., 7ρ. (2 επ.), 1ασ., 1κλ., 1μπλ., 2λ. σε 16'14''

Το στοιχείο που μπορεί να κάνει τη διαφορά στον Ολυμπιακό

Με τον ερχομό του Ντόντα Χολ στον Ολυμπιακό, είχαμε επισημάνει το στοιχείο που μπορεί να κάνει τη διαφορά, σε συνδυασμό με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Σέρβος είναι ένας ελίτ επιθετικός ριμπάουντερ, από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος στην Ευρώπη. Ο Χολ πλησιάζει εκεί, εκμεταλλευόμενος φυσικά τα αθλητικά του προσόντα και για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, η ικανότητα των δύο αυτών ψηλών, μπορεί να παίξει κομβικό ρόλο στο παιχνίδι των κατοχών.

🗣️ Από την Κύπρο και το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», που έχει για εκείνον ξεχωριστή σημασία, ο Σάσα Βεζένκοφ μιλά για τα δυνατά φιλικά του Ολυμπιακού και στέλνει τα συγχαρητήριά του στην Εθνική Ελλάδος 🙌🇬🇷#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #EuroBasket #HellasBasketball pic.twitter.com/Kx8G2eNpfD September 14, 2025

Ο Ολυμπιακός, άλλωστε, δεν είναι ποτέ μια ομάδα που παίζει σε υψηλό ρυθμό κατοχών, αλλά αν καταφέρνει στο πέντε εναντίον πέντε, να ανανεώνει πολλές περισσότερες επιθέσεις, τότε με τη ροή του και το μπάσκετ που παίζει αυτά τα χρόνια, θα μπορεί να αποδειχθεί ακόμα πιο κυριαρχικός.

Ο Χολ πρόλαβε να μαζέψει 7 επιθετικά ριμπάουντ σε αυτά τα δύο παιχνίδια, δίνοντας έξτρα κατοχές από το... πουθενά στην ομάδα του. Με τον Ολυμπιακό να ποντάρει σε μία πιο αθλητική βερσιόν αυτήν τη σεζόν.