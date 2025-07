Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ντόντα Χολ συνθέτουν πλέον ένα από τα καλύτερα δίδυμα ψηλών στο κομμάτι των επιθετικών ριμπάουντ και αναμένεται να δώσουν αρκετές λύσεις στον Ολυμπιακό.

Ο Ντόντα Χολ είναι το τελευταίο κομμάτι που προστέθηκε στη μηχανή του Ολυμπιακού. Ο Αμερικανός σέντερ συμπλήρωσε την τριάδα, μαζί με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και τον Κώστα Αντετοκούνμπο και πλέον οι Πειραιώτες με περισσότερη άνεση, μπορούν να ψάξουν το έξτρα κομμάτι στο ρόστερ τους, που αφορά τον γκαρντ.

Μία προσθήκη κομβική και απόλυτα συνυφασμένη με τον Ντόντα Χολ, όπως εξηγήσαμε αναλύοντας τα σημεία του παιχνιδιού στα οποία μπορεί να προσφέρει. Πέραν από το κομμάτι της δημιουργίας και του pick n' roll, αμφότεροι οι ψηλοί του Ολυμπιακού έχουν εντυπωσιακά νούμερα σε ένα κομμάτι του παιχνιδιού.

Αυτό φυσικά είναι το επιθετικό ριμπάουντ. Υπάρχουν δύο τρόποι για να αλλάξεις τον αριθμό των κατοχών σε μία αναμέτρηση. Ο ένας έχει να κάνει με την πίεση πάνω στην μπάλα που θα οδηγήσει σε λάθη και ο δεύτερος φυσικά με τα επιθετικά ριμπάουντ. Χολ και Μιλουτίνοφ βρέθηκαν στη 10άδα με τα περισσότερα επιθετικά ριμπάουντ την περσινή σεζόν και πλέον θα συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον ως δίδυμο.

Ο Σέρβος σέντερ ήταν ο τρίτος καλύτερος επιθετικός ριμπάουντερ την περσινή σεζόν με 2.7 ανά παιχνίδι. Όλα αυτά τα χρόνια, άλλωστε, γνωρίζουμε την ικανότητά του στο κομμάτι αυτό, όντας σταθερά ένας από τους καλύτερους στη λίγκα. Από την πλευρά του ο Χολ συμπλήρωσε τη 10άδα με 1.9 ριμπάουντ, ενώ φυσικά στον Ολυμπιακό δεσπόζει και ο Σάσα Βεζένκοβ.

Επίσης εκπληκτικός στο κομμάτι αυτό, με τις τοποθετήσεις του στη ρακέτα, μέτρησε και αυτός 1.9 επιθετικά ριμπάουντ και βρέθηκε στη 12η θέση.

Έχουμε δει αρκετές φορές με τη βοήθεια του Hudlinstat το πόσο επιδραστικός γίνεται στο κομμάτι των επιθετικών ριμπάουντ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Ντόντα Χολ.

Ο Σέρβος έκλεισε τη χρονιά με 1.06 πόντους ανά κατοχή στο κομμάτι του επιθετικού ριμπάουντ, έχοντας 1.3 πόντους ανά 1.2 κατοχές. Στο 1.16 έκλεισε την περσινή σεζόν στην EuroLeague ο Αμερικανός με τη φανέλα της Μπασκόνια, έχοντας 1.3 πόντους ανά 1.1 κατοχές.

