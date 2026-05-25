Ταβάρες για διαιτησία: «Είμαι άφωνος, θα επιστρέψουμε»
Ο σέντερ της Ρεάλ, Έντι Ταβάρες, έκανε ανάρτηση στο Χ του αναφορικά με την διαιτησία στον τελικό της Ευρωλίγκας.
Ο Ταβάρες ειδικότερα έγραψε στο Χ σε σχέση με το Ολυμπιακός - Ρεάλ: «Είμαι ακόμα άφωνος. Πώς είναι δυνατόν να ρισκάρουν τη ζωή τους και μετά να μην τους ενδιαφέρει καθόλου η θυσία που έχεις κάνει; Θα επιστρέψουμε».
Todavía sigo sin palabras. ¿Cómo es posible que se dejen la vida y luego les dé igual todo el sacrificio que has hecho?— Edy Tavares (@waltertavares22) May 25, 2026
VOLVERÉMOS 😤💪🏾
@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO / EUROKINISSI
