Ο σέντερ της Ρεάλ, Έντι Ταβάρες, έκανε ανάρτηση στο Χ του αναφορικά με την διαιτησία στον τελικό της Ευρωλίγκας.

Ο Ταβάρες ειδικότερα έγραψε στο Χ σε σχέση με το Ολυμπιακός - Ρεάλ: «Είμαι ακόμα άφωνος. Πώς είναι δυνατόν να ρισκάρουν τη ζωή τους και μετά να μην τους ενδιαφέρει καθόλου η θυσία που έχεις κάνει; Θα επιστρέψουμε».